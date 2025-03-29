Аэропорты Азербайджана предлагают пассажирам новые направления
С 30 марта Международный аэропорт Гейдар Алиев и региональные аэропорты Азербайджана переходят на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября.
Согласно сообщению пресс-службы Бакинского аэропорта, в новом сезоне увеличивается частота рейсов, расширяется маршрутная сеть, предоставляются более удобные варианты стыковочных рейсов для пассажиров.
В этом сезоне пассажиры смогут воспользоваться рейсами 35 авиакомпаний более чем по 70 направлениям:
• Европа: Берлин, Франкфурт, Париж, Вена, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Лондон, Прага, Будапешт
• Ближний Восток: Доха, Тель-Авив, Эр-Рияд, Джидда, Маскат
• Турция: Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Бодрум, Даламан
• Центральная Азия: Алматы, Астана, Актау, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Самарканд
• Южная Азия: Дели, Мумбаи, Лахор, Исламабад
• ОАЭ: Дубай, Абу-Даби, Шарджа
• Другие направления: Пекин, Урумчи, Минск, Подгорица, Тиват, Шарм-эль-Шейх
«Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, продолжает обеспечивать более оптимальные стыковки для транзитных пассажиров. Новое расписание рейсов сократило время ожидания, улучшило обслуживание транзитных пассажиров и оптимизировало стыковки рейсов для большего удобства. Это создаст более удобные возможности для пассажиров, путешествующих в третьи страны», - говорится в сообщении пресс-службы.
Расширение маршрутной сети в региональных аэропортах
В рамках весенне-летнего расписания полетов увеличивается количество рейсов из региональных аэропортов Азербайджана и добавляются новые направления:
|
Аэропорт
|
Направление
|
Авиакомпания
|
Частота
|
Дата начала
|
Нахчыван
|
Баку
|
AZAL
|
8+ раз в день
|
Постоянно
|
Гянджа
|
AZAL
|
1 раз в неделю
|
1 апреля
|
Стамбул
|
Turkish Airlines
|
2 раза в неделю
|
1 апреля
|
Стамбул
|
Ajet
|
2 раза в неделю
|
3 июня
|
Москва
|
Utair
|
1 раз в неделю
|
3 апреля
|
Гянджа
|
Стамбул
|
Turkish Airlines
|
2 раза в неделю
|
1 апреля
|
Стамбул
|
Ajet
|
2 раза в неделю
|
3 июня
|
Стамбул
|
Pegasus
|
2 раза в неделю
|
1 апреля
|
Москва
|
Aeroflot
|
1 раз в неделю
|
30 марта
|
Москва
|
Utair
|
Ежедневно
|
30 марта
|
Москва
|
AZAL
|
3 раза в неделю
|
31 марта
|
Москва
|
Ural Airlines
|
3 раза в неделю
|
3 апреля
|
Санкт-Петербург
|
AZAL
|
1 раз в неделю
|
31 мая
|
Ленкорань
|
Москва
|
Utair
|
1 раз в неделю
|
5 апреля
|
Габала
|
Абу-Даби
|
Wizz Air Abu Dhabi
|
3 раза в неделю
|
19 июня
|
Физули
|
Баку
|
AZAL
|
2 раза в неделю
|
Постоянно
«В связи с высоким спросом на перелёты в летний сезон, пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать авиабилеты. Чтобы избежать лишних задержек в аэропорту и сделать путешествие более комфортным, можно воспользоваться предварительной онлайн-регистрацией, а также киосками самообслуживания в аэропорту (Self Check-In и Selfservice Baggage Drop-Off) для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Кроме того, пассажирам настоятельно рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов перед поездкой и следить за возможными изменениями на официальных сайтах авиакомпаний», - советуют в Бакинском аэропорте пассажирам.