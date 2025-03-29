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Аэропорты Азербайджана предлагают пассажирам новые направления

13:48 772

С 30 марта Международный аэропорт Гейдар Алиев и региональные аэропорты Азербайджана переходят на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября.

Согласно сообщению пресс-службы Бакинского аэропорта, в новом сезоне увеличивается частота рейсов, расширяется маршрутная сеть, предоставляются более удобные варианты стыковочных рейсов для пассажиров.

В этом сезоне пассажиры смогут воспользоваться рейсами 35 авиакомпаний более чем по 70 направлениям:

• Европа: Берлин, Франкфурт, Париж, Вена, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Лондон, Прага, Будапешт

• Ближний Восток: Доха, Тель-Авив, Эр-Рияд, Джидда, Маскат

• Турция: Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Бодрум, Даламан

• Центральная Азия: Алматы, Астана, Актау, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Самарканд

• Южная Азия: Дели, Мумбаи, Лахор, Исламабад

• ОАЭ: Дубай, Абу-Даби, Шарджа

• Другие направления: Пекин, Урумчи, Минск, Подгорица, Тиват, Шарм-эль-Шейх

«Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, продолжает обеспечивать более оптимальные стыковки для транзитных пассажиров. Новое расписание рейсов сократило время ожидания, улучшило обслуживание транзитных пассажиров и оптимизировало стыковки рейсов для большего удобства. Это создаст более удобные возможности для пассажиров, путешествующих в третьи страны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Расширение маршрутной сети в региональных аэропортах

В рамках весенне-летнего расписания полетов увеличивается количество рейсов из региональных аэропортов Азербайджана и добавляются новые направления:

Аэропорт

Направление

Авиакомпания

Частота

Дата начала

 

 

 

 

Нахчыван

Баку

AZAL

8+ раз в день

Постоянно

Гянджа

AZAL

1 раз в неделю

1 апреля

 

Стамбул

Turkish Airlines

2 раза в неделю

1 апреля

 

Стамбул

Ajet

2 раза в неделю

3 июня

 

Москва

Utair

1 раз в неделю

3 апреля

 

 

 

 

 

 

 

 

Гянджа

Стамбул

Turkish Airlines

2 раза в неделю

1 апреля

Стамбул

Ajet

2 раза в неделю

3 июня

 

Стамбул

Pegasus

2 раза в неделю

1 апреля

Москва

Aeroflot

1 раз в неделю

30 марта

Москва

Utair

Ежедневно

30 марта

Москва

AZAL

3 раза в неделю

31 марта

Москва

Ural Airlines

3 раза в неделю

3 апреля

Санкт-Петербург

AZAL

1 раз в неделю

31 мая

Ленкорань

Москва

Utair

1 раз в неделю

5 апреля

Габала

Абу-Даби

Wizz Air Abu Dhabi

3 раза в неделю

19 июня

Физули

Баку

AZAL

2 раза в неделю

Постоянно

«В связи с высоким спросом на перелёты в летний сезон, пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать авиабилеты. Чтобы избежать лишних задержек в аэропорту и сделать путешествие более комфортным, можно воспользоваться предварительной онлайн-регистрацией, а также киосками самообслуживания в аэропорту (Self Check-In и Selfservice Baggage Drop-Off) для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Кроме того, пассажирам настоятельно рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов перед поездкой и следить за возможными изменениями на официальных сайтах авиакомпаний», - советуют в Бакинском аэропорте пассажирам.

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