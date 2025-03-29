Аэропорты Азербайджана предлагают пассажирам новые направления

С 30 марта Международный аэропорт Гейдар Алиев и региональные аэропорты Азербайджана переходят на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября. Согласно сообщению пресс-службы Бакинского аэропорта, в новом сезоне увеличивается частота рейсов, расширяется маршрутная сеть, предоставляются более удобные варианты стыковочных рейсов для пассажиров.

В этом сезоне пассажиры смогут воспользоваться рейсами 35 авиакомпаний более чем по 70 направлениям: • Европа: Берлин, Франкфурт, Париж, Вена, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Лондон, Прага, Будапешт • Ближний Восток: Доха, Тель-Авив, Эр-Рияд, Джидда, Маскат • Турция: Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Бодрум, Даламан • Центральная Азия: Алматы, Астана, Актау, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Самарканд • Южная Азия: Дели, Мумбаи, Лахор, Исламабад • ОАЭ: Дубай, Абу-Даби, Шарджа • Другие направления: Пекин, Урумчи, Минск, Подгорица, Тиват, Шарм-эль-Шейх

«Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, продолжает обеспечивать более оптимальные стыковки для транзитных пассажиров. Новое расписание рейсов сократило время ожидания, улучшило обслуживание транзитных пассажиров и оптимизировало стыковки рейсов для большего удобства. Это создаст более удобные возможности для пассажиров, путешествующих в третьи страны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Расширение маршрутной сети в региональных аэропортах В рамках весенне-летнего расписания полетов увеличивается количество рейсов из региональных аэропортов Азербайджана и добавляются новые направления: Аэропорт Направление Авиакомпания Частота Дата начала Нахчыван Баку AZAL 8+ раз в день Постоянно Гянджа AZAL 1 раз в неделю 1 апреля Стамбул Turkish Airlines 2 раза в неделю 1 апреля Стамбул Ajet 2 раза в неделю 3 июня Москва Utair 1 раз в неделю 3 апреля Гянджа Стамбул Turkish Airlines 2 раза в неделю 1 апреля Стамбул Ajet 2 раза в неделю 3 июня Стамбул Pegasus 2 раза в неделю 1 апреля Москва Aeroflot 1 раз в неделю 30 марта Москва Utair Ежедневно 30 марта Москва AZAL 3 раза в неделю 31 марта Москва Ural Airlines 3 раза в неделю 3 апреля Санкт-Петербург AZAL 1 раз в неделю 31 мая Ленкорань Москва Utair 1 раз в неделю 5 апреля Габала Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi 3 раза в неделю 19 июня Физули Баку AZAL 2 раза в неделю Постоянно