США готовятся нанести удар по Ирану с Индийского океана: бомбардировщики B-2 сосредоточены на базе Диего-Гарсия
Как сообщалось ранее, Иран ответил на угрожающее письмо президента США Дональда Трампа, переданное через третью страну. В ответном письме, отправленном через Оман, Тегеран отверг ультиматум Трампа о прекращении ядерной и баллистической ракетной программ.
В свою очередь, американский лидер предупредил, что «Иран ждут очень плохие вещи».
Между тем советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран «не закрыл все двери для урегулирования споров с Вашингтоном» и готов к непрямым переговорам.
«Исламская Республика не закрыла все двери. Она готова к непрямым переговорам с США, чтобы оценить другую сторону, выдвинуть свои условия и принять соответствующее решение», — цитируют Кямаля Харрази иранские государственные СМИ.
На фоне отказа Ирана от предложения Трампа о «сделке» на американской военной базе на небольшом острове Диего-Гарсия в Индийском океане наблюдается беспрецедентная за последние годы военная активность. Несколько дней назад спутниковые снимки компании Planet Labs подтвердили, что на базе размещены три стратегических бомбардировщика B-2.
Предполагается, что США усиливают огневую мощь на базе, поскольку радиопередачи и данные слежения за полетами свидетельствуют о переброске нескольких самолетов на Диего-Гарсия.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на открытые источники, по меньшей мере еще четыре бомбардировщика B-2 находятся в пути. По данным Sky News, за последние дни на базе также приземлились семь транспортных самолетов C-17, используемых для быстрой переброски войск, грузов и припасов.
B-2 Spirit — это высокотехнологичный бомбардировщик-невидимка, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. Он разработан ВВС США и известен своей способностью прорывать вражескую оборону. Конструкция B-2 включает в себя передовые технологии малозаметности, что затрудняет его обнаружение радарами и позволяет проникать в хорошо защищенное воздушное пространство.
Остров Диего-Гарсия является стратегическим узлом, позволяя американским самолетам действовать в радиусе поражения как Йемена, так и Ирана. Кроме того, база обеспечивает более удобную точку для вылета дальних бомбардировщиков, находящихся за пределами досягаемости повстанцев, и позволяет избежать использования баз союзников на Ближнем Востоке.
Как отмечает американское издание 19fortyfive, размещение бомбардировщиков B-2 на Диего-Гарсия — не рядовое событие. Этот удаленный и укрепленный остров, находящийся в пределах досягаемости Ирана, считается одной из самых стратегически важных точек на планете. Когда США направляют туда свои самые современные дальние бомбардировщики, это не просто учебная миссия, а демонстрация силы.
«Это не просто бряцание оружием. Это прямой сигнал, переданный через военную технику: если дипломатия потерпит неудачу, и если Иран пересечет определенные границы — напрямую или через своих вооруженных союзников, — США обладают как возможностью, так и решимостью действовать. И действовать быстро», — пишет 19fortyfive.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился направить авианосец Карл Винсон в регион Ближнего Востока. По официальной версии, данный шаг направлен на поддержку USS Truman, участвующий в воздушных ударах против хуситов в Йемене. Однако многие аналитики считают, что отправка второго авианосца свидетельствует о подготовке США к военной операции против Ирана: эта операция по предварительным данным, может быть проведена совместно с Израилем.
В американских и израильских источниках ранее появлялась информация о возможном начале боевых действий в апреле.