США готовятся нанести удар по Ирану с Индийского океана: бомбардировщики B-2 сосредоточены на базе Диего-Гарсия

Как сообщалось ранее, Иран ответил на угрожающее письмо президента США Дональда Трампа, переданное через третью страну. В ответном письме, отправленном через Оман, Тегеран отверг ультиматум Трампа о прекращении ядерной и баллистической ракетной программ.

В свою очередь, американский лидер предупредил, что «Иран ждут очень плохие вещи». Между тем советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран «не закрыл все двери для урегулирования споров с Вашингтоном» и готов к непрямым переговорам. «Исламская Республика не закрыла все двери. Она готова к непрямым переговорам с США, чтобы оценить другую сторону, выдвинуть свои условия и принять соответствующее решение», — цитируют Кямаля Харрази иранские государственные СМИ. На фоне отказа Ирана от предложения Трампа о «сделке» на американской военной базе на небольшом острове Диего-Гарсия в Индийском океане наблюдается беспрецедентная за последние годы военная активность. Несколько дней назад спутниковые снимки компании Planet Labs подтвердили, что на базе размещены три стратегических бомбардировщика B-2.

Предполагается, что США усиливают огневую мощь на базе, поскольку радиопередачи и данные слежения за полетами свидетельствуют о переброске нескольких самолетов на Диего-Гарсия. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на открытые источники, по меньшей мере еще четыре бомбардировщика B-2 находятся в пути. По данным Sky News, за последние дни на базе также приземлились семь транспортных самолетов C-17, используемых для быстрой переброски войск, грузов и припасов. B-2 Spirit — это высокотехнологичный бомбардировщик-невидимка, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. Он разработан ВВС США и известен своей способностью прорывать вражескую оборону. Конструкция B-2 включает в себя передовые технологии малозаметности, что затрудняет его обнаружение радарами и позволяет проникать в хорошо защищенное воздушное пространство. Остров Диего-Гарсия является стратегическим узлом, позволяя американским самолетам действовать в радиусе поражения как Йемена, так и Ирана. Кроме того, база обеспечивает более удобную точку для вылета дальних бомбардировщиков, находящихся за пределами досягаемости повстанцев, и позволяет избежать использования баз союзников на Ближнем Востоке.