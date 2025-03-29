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Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами

14:04 827

Хатаинский районный суд арестовал руководителя компании Melissa Group Галиба Мамедова на месяц, сообщает haqqin.az.

Мамедов был задержан накануне вечером. Кроме руководителя компании, по делу задержаны прораб и водитель экскаватора.

Напомним, что 27 марта сотрудники строительной компании начали снос жилого дома вместе с жильцами в поселке Алатава Ясамальского района

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