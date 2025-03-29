Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
14:04 827
Хатаинский районный суд арестовал руководителя компании Melissa Group Галиба Мамедова на месяц, сообщает haqqin.az.
Мамедов был задержан накануне вечером. Кроме руководителя компании, по делу задержаны прораб и водитель экскаватора.
Напомним, что 27 марта сотрудники строительной компании начали снос жилого дома вместе с жильцами в поселке Алатава Ясамальского района.
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