В России больше нет представительства карабахских сепаратистов

Деятельность так называемого «представительства» армянских сепаратистов в России прекращена, пишет армянская газета «Паст».

По данным газеты, «представительство» продолжало функционировать некоторое время после войны, но недавно было окончательно закрыто.

Дипломатические источники также подчеркивают, что после ликвидации сепаратистского режима в Карабахе предлагалось частично передать функции «представительства» посольству Армении в России. «Но, по нашим данным, этот вопрос сейчас тоже закрыт», - сообщает «Паст».