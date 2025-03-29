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В России больше нет представительства карабахских сепаратистов

14:15 369

Деятельность так называемого «представительства» армянских сепаратистов в России прекращена, пишет армянская газета «Паст».

По данным газеты, «представительство» продолжало функционировать некоторое время после войны, но недавно было окончательно закрыто.

Дипломатические источники также подчеркивают, что после ликвидации сепаратистского режима в Карабахе предлагалось частично передать функции «представительства» посольству Армении в России. «Но, по нашим данным, этот вопрос сейчас тоже закрыт», - сообщает «Паст».

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