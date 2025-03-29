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Стало известно, что Трамп написал Хаменеи

14:28 1952

Около трех недель назад президент США Дональд Трамп объявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором подчеркнул, что «Иран не должен иметь ядерного оружия».

29 марта содержание письма было опубликовано на сайте Sky News на арабском языке. Послание начиналось с призыва к сотрудничеству и достижению взаимопонимания. «Пришло время оставить позади враждебность и открыть новую страницу сотрудничества и взаимного уважения. Сегодня перед нами открывается историческая возможность», — написал Трамп Хаменеи.

«Соединенные Штаты под моим руководством готовы сделать важный шаг к миру и деэскалации. Вместе мы сможем снять санкции, укрепить иранскую экономику и открыть двери для сотрудничества между нашими двумя странами не только на благо наших народов, но и на благо стабильности и мира на Ближнем Востоке и во всем мире», — добавил он.

Во время своей предыдущей каденции Трамп объявил о введении санкций против должностных лиц Корпуса стражей исламской революции в связи с ядерной программой, а примерно год спустя — о выходе США из ядерного соглашения и введении дополнительных санкций.

Далее в письме Трамп направил Ирану прямую угрозу, написав Хаменеи: «Но я вас предупреждаю: если вы отвергнете эту протянутую руку, и если иранский режим выберет путь эскалации, дальнейшей поддержки террористических организаций и военных авантюр, ответ будет решительным и быстрым. Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом угроз вашего режима нашему народу или нашим союзникам».

«Если вы готовы вести переговоры, мы тоже готовы, — заявил Трамп в своем письме. — Но если вы продолжите игнорировать требования мира, история запомнит, что вы упустили прекрасную возможность».

Письмо Трампа было отправлено Хаменеи на фоне прямой угрозы со стороны Ирана и опасений, что США совместно с Израилем атакуют его ядерные объекты.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально подтвердил, что Иран направил Трампу ответное письмо через Оман, в котором, среди прочего, затрагивались предложение о сотрудничестве и ядерная программа. Аракчи заявил, что Иран не готов к прямым переговорам с США, но согласен продолжить непрямые переговоры.

Однако в последние дни Иран ясно дал понять, что он ни при каких обстоятельствах не согласится обсуждать свою программу по баллистическим ракетам и деятельность подчиняющихся ему террористических организаций в регионе.

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