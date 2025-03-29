Россия «соблюдает перемирие»

Российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами, сообщил глава Криворожской ГВА Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя», - отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

«Кривой Рог. Громко. Все детали позже», - написал он в телеграм-канале.