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Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Россия «соблюдает перемирие»

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14:53 1562

Российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами, сообщил глава Криворожской ГВА Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя», - отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

«Кривой Рог. Громко. Все детали позже», - написал он в телеграм-канале.

Вчера сообщалось, что в результате обстрела Днепра российской армией погибли 4 человека.

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