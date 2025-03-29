Россия о войне США и Китая

Спекуляции относительно «тайваньского кризиса» во многом носят искусственный характер, Вашингтон не заинтересован в военном решении ситуации вокруг Тайваня, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

На вопрос, «нет ли у российской стороны опасений, что в ближайшее время вокруг Тайваня может разгореться конфликт, особенно на фоне намеченного сейчас урегулирования по Украине», Руденко ответил отрицательно.

«Нет, у нас таких опасений нет. Мне кажется, что многие страхи и спекуляции относительно тайваньского кризиса во многом носят искусственный характер. Нам представляется, что никто в регионе - ни США, ни КНР, частью которой является Тайвань, - не заинтересован в военном решении», - подчеркнул он.