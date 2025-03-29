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Турция отправляет спецназ в Сомали

16:55 141

Два высокопоставленных сомалийских военных и дипломатических источника сообщили, что Сомали и Турция рассматривают заключение новаторского оборонного соглашения, которое может изменить ситуацию в сфере безопасности на Африканском Роге.

Как пишет The Wall Street Journal, в рамках соглашения будет создана совместная военная база в регионе Средний Шабелле, нынешнем очаге битвы с «Аш-Шабааб», а сомалийская армия будет полностью интегрирована в турецкие вооруженные силы, все соглашения о военной подготовке с другими странами будут расторгнуты.

Также впервые Турция собирается направить спецподразделения в Сомали, оказывая прямую военную поддержку в операциях против террористической группировки. Эти элитные войска будут оснащены передовыми турецкими военными технологиями, что сделает это крупнейшим военным участием страны-члена НАТО в операциях по обеспечению внутренней безопасности Сомали.

В случае заключения этого оборонного пакта он станет историческим углублением военного сотрудничества между Сомали и Турцией, еще больше укрепив стратегическую роль Турции на Африканском Роге.

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