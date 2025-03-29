Поляков могут начать призывать в армию

Польше придется вернуть службу в армии по призыву, чтобы получить массовый резерв для вооруженных сил, заявил в эфире телеканала Polsat начальник Оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш.

«Я отвечу как военный. Да, я считаю, что возвращение военной службы (по призыву) неизбежно», - ответил генерал на соответствующий вопрос ведущего телеканала.

Военачальник привел пример Финляндии, где 20% населения страны составляют резервисты.

«В этой связи единственным методом массового (военного) обучения является обязательная военная подготовка», - пояснил Клиш.

Ранее Politico писал, что Польша готовится к потенциальной войне с Россией, запуская курсы по военной подготовке взрослого населения, к которым могут присоединиться как мужчины, так и женщины.

Польша имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое. Сейчас прифронтовое государство, граничащее с РФ и Беларусью, готовит свое население к войне.

«Мы соседствуем с РФ и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ними, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить», - сказал начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

В издании напомнили слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Варшава планирует увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек и подготовить миллионы резервистов к концу 2025 года. Он заверял, что обучение будет добровольным.