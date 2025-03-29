USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Поляков могут начать призывать в армию

17:02 1099

Польше придется вернуть службу в армии по призыву, чтобы получить массовый резерв для вооруженных сил, заявил в эфире телеканала Polsat начальник Оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш.

«Я отвечу как военный. Да, я считаю, что возвращение военной службы (по призыву) неизбежно», - ответил генерал на соответствующий вопрос ведущего телеканала.

Военачальник привел пример Финляндии, где 20% населения страны составляют резервисты.

«В этой связи единственным методом массового (военного) обучения является обязательная военная подготовка», - пояснил Клиш.

Ранее Politico писал, что Польша готовится к потенциальной войне с Россией, запуская курсы по военной подготовке взрослого населения, к которым могут присоединиться как мужчины, так и женщины.

Польша имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое. Сейчас прифронтовое государство, граничащее с РФ и Беларусью, готовит свое население к войне.

«Мы соседствуем с РФ и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ними, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить», - сказал начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

В издании напомнили слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Варшава планирует увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек и подготовить миллионы резервистов к концу 2025 года. Он заверял, что обучение будет добровольным.

Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
18:24 1134
Разговор Алиева и Эрдогана
Разговор Алиева и Эрдогана
17:56 2171
Россия о войне США и Китая
Россия о войне США и Китая
15:58 2639
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
14:04 5795
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
11:14 6672
Стамбул на ногах: призыв лидера оппозиции
Стамбул на ногах: призыв лидера оппозиции видео; ОБНОВЛЕНО 17:11
17:11 14002
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть! наш комментарий; все еще актуально
10:51 5634
США готовятся нанести удар по Ирану с Индийского океана: бомбардировщики B-2 сосредоточены на базе Диего-Гарсия
США готовятся нанести удар по Ирану с Индийского океана: бомбардировщики B-2 сосредоточены на базе Диего-Гарсия горячая тема
13:50 4613
Команда Азербайджана победила на AGF Trophy
Команда Азербайджана победила на AGF Trophy обновлено 18:51
18:53 2849
Азербайджан привлекает многомиллионные кредиты
Азербайджан привлекает многомиллионные кредиты
11:52 4696
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану?
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану? для haqqin.az комментирует Джин Бадершнайдер; все еще актуально
01:37 8042

ЭТО ВАЖНО

Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
18:24 1134
Разговор Алиева и Эрдогана
Разговор Алиева и Эрдогана
17:56 2171
Россия о войне США и Китая
Россия о войне США и Китая
15:58 2639
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
14:04 5795
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
11:14 6672
Стамбул на ногах: призыв лидера оппозиции
Стамбул на ногах: призыв лидера оппозиции видео; ОБНОВЛЕНО 17:11
17:11 14002
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть! наш комментарий; все еще актуально
10:51 5634
США готовятся нанести удар по Ирану с Индийского океана: бомбардировщики B-2 сосредоточены на базе Диего-Гарсия
США готовятся нанести удар по Ирану с Индийского океана: бомбардировщики B-2 сосредоточены на базе Диего-Гарсия горячая тема
13:50 4613
Команда Азербайджана победила на AGF Trophy
Команда Азербайджана победила на AGF Trophy обновлено 18:51
18:53 2849
Азербайджан привлекает многомиллионные кредиты
Азербайджан привлекает многомиллионные кредиты
11:52 4696
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану?
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану? для haqqin.az комментирует Джин Бадершнайдер; все еще актуально
01:37 8042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться