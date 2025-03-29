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Путешествие из Дманиси в Тбилиси

17:35 1210

Жители Дманиси на востоке Грузии начали пеший марш в Тбилиси, требуя досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных, сообщает «Новости-Грузия».

Около двух десятков человек вышли из Дманиси утром 29 марта. За три дня они планируют преодолеть 100 километров и 31 марта присоединиться к акции у парламента, анонсированной президентом Саломе Зурабишвили.

Митинг приурочен к 31-й годовщине референдума о восстановлении независимости Грузии.

Маршрут проходит через Болниси, Марнеули, Тетрицкаро, Цалку, Гардабани, Рустави и десятки сел, где участники шествия будут призывать местных жителей присоединиться. По пути запланированы четыре митинга.

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