МВФ о том, когда завершится война в Украине

Война в Украине завершится в последние месяцы 2025 года, об этом говорится в базовом сценарии обновлённого прогноза Международного валютного фонда.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года», - говорится в документе.

В прогнозе отмечается, что прогресс в вопросе завершения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины. В то же время, отмечается, что переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии, и возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины.

Также МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта. «Рост в 2025 году теперь ожидается в нижней части диапазона 2-3%, в основном благодаря снижению экспорта стали и увеличению импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске в результате военных действий и увеличения импорта газа в результате масштабных атак на газовую инфраструктуру», - говорится в прогнозе МВФ.