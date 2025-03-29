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Победит ли НАТО Россию без США и Турции?

18:24 1143

Европейские страны превосходят Россию по объему военной мощи, но их армии имеют существенные недостатки, пишет журнал Der Spiegel.

Отмечается, что армии стран-членов НАТО насчитывают более двух миллионов солдат, у России - лишь 1,1 миллиона действующих военнослужащих. Европейцы располагают более чем 6700 боевыми танками, а Москва может задействовать всего 2900.

На вооружении европейцев находится более 2 300 истребителей, в то время как у России их чуть менее 1 400. Особенно велика количественная разница в артиллерии: европейские страны НАТО располагают более чем 15 400 орудиями, в то время как РФ - 6090.

По мнению австрийского военного эксперта Густава Гресселя, в России может быть больше солдат, чем предполагается. Кроме того, как указывается в публикации, количество вооружений европейских стран НАТО имеет ограниченное значение в качестве критерия их военной мощи. Также, как предположил Грессель, в случае войны между НАТО и Россией Турция может отказаться от участия и военной помощи из-за близости к Москве. В этом случае ресурсы европейцев значительно сократятся, поскольку Турция предоставляет почти четверть солдат, более трети боевых танков и почти 18% артиллерии.

Ранее Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что Росия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Отмечалось, что Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к «широкомасштабной конвенциональной войне». По оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может «проверить НАТО» путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов.

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