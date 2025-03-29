Судьба советника Трампа висит на волоске

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил главе Белого дома Дональду Трампу уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после скандала с закрытым чатом в Signal , связанного с утечкой данных об ударах США по йеменским хуситам, пишет Politico со ссылкой на источники.

Президент США согласился, что Уолтц допустил ошибку, но в конечном итоге решил не увольнять его, чтобы не идти на поводу у либеральных СМИ и демократов.

Издание пишет, что некоторые представители администрации просто ждут подходящего момента для увольнения Уолтца. Один из них высказал такой прогноз: «Они пока будут его поддерживать, но вскоре его не станет».

Офис Вэнса информацию не прокомментировал. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что «президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца».