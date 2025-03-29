США предъявили требования европейским компаниям

США требуют от европейских компаний отказаться от программ инклюзивности, пишет Financial Times. Белый дом направил письма нескольким крупным европейским компаниям с требованием соблюдать указ президента США, запрещающий инициативы в области многообразия, равенства и инклюзивности.

Запрет распространяется на иностранные фирмы, если они являются поставщиками или подрядчиками американского правительства. Речь идет о фирмах, работающих в авиационно-оборонной промышленности, консалтинге и инфраструктурных проектах. Письма писали сотрудники посольства США во Франции, Бельгии и странах Восточной Европы и Бельгии.

К обращению был приложен опросник для оценки соответствия требованиям правительства США в этой сфере. Один из руководителей французского банковского сектора признался Financial Times, что был «шокирован» таким запросом и назвал его «абсурдным». Минфин Франции выразил обеспокоенность ситуацией.

Согласно информации FT, ряд компаний пока предпочли не реагировать на требования администрации США.