В Украине предложили альтернативу европейским миротворцам: полмиллионная армия

Командир Третьего корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил, что Европа может помочь профинансировать 500-тысячную украинскую армию вместо отправки своих миротворцев в Украину. По его словам, европейские миротворцы не остановят российскую армию и не оградят Украину от новой войны.

«30 тысяч миротворцев не станут большим фактором. Большим фактором будет большая украинская армия… Проще уговорить Евросоюз создать хотя бы 10-летний фонд для финансирования 250-300 тысячной украинской группировки. Украина сама 200-250 тысяч сможет финансировать, еще 250 тысяч – взял бы на себя Евросоюз.

Совместное финансирование является наиболее безболезненным для партнеров решением, которым не придется подвергать опасности собственных военнослужащих. А для Украины это возможность иметь полмиллионную армию с опытом современной войны и большей мотивацией. Я с огромным уважением отношусь [к армиям европейских стран], но при всем этом украинскому солдату я доверяю больше, потому что это его земля», – заявил Билецкий.