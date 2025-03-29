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Министр обороны США без жены никуда

19:58 1215

Глава Пентагона Пит Хегсет водил cвою жену Дженнифер на встречи, где обсуждалась секретная информация, пишет The Wall Street Journal.

Бывшая продюсер Fox News Дженнифер Хегсет присутствовала на двух закрытых заседаниях с представителями Великобритании и НАТО, где обсуждались поставки оружия Украине и прекращение обмена разведданными.

Официального статуса в Пентагоне у Дженнифер нет, и неизвестно, имеет ли она вообще допуск к секретной информации. Некоторые участники встреч не понимали, кто она вообще такая, но воздержались от вопросов.

Ранее Хегсета раскритиковали за то, что он обсуждал удар по хуситам в Йемене в чате в Signal, где присутствовал журналист. Кроме того, его брат, не имеющий отношения к армии, получил должность в структуре нацбезопасности и сопровождает министра в поездках.

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