Министр обороны США без жены никуда

Бывшая продюсер Fox News Дженнифер Хегсет присутствовала на двух закрытых заседаниях с представителями Великобритании и НАТО, где обсуждались поставки оружия Украине и прекращение обмена разведданными.

Официального статуса в Пентагоне у Дженнифер нет, и неизвестно, имеет ли она вообще допуск к секретной информации. Некоторые участники встреч не понимали, кто она вообще такая, но воздержались от вопросов.

Ранее Хегсета раскритиковали за то, что он обсуждал удар по хуситам в Йемене в чате в Signal, где присутствовал журналист. Кроме того, его брат, не имеющий отношения к армии, получил должность в структуре нацбезопасности и сопровождает министра в поездках.