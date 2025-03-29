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Канада не повелась на сладкие речи России

20:38 1238

Власти Канады не собираются сотрудничать по вопросам Арктики с Россией, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Ранее европейские страны отмечали, что РФ может совершить агрессию в регионе, чтобы взять под контроль природные ресурсы, которые становятся доступны из-за глобального потепления.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — сказал он на пресс-конференции в Монреале.

В Канаде объявили о назначении спецпосла по вопросам Арктики (в структуре внешнеполитического ведомства) в конце 2024 года. Как сообщили в МИД страны, эта мера позволит укрепить безопасность государства и обеспечить стабильность в регионе.

Ранее президент Владимир Путин на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога» заявил, что РФ якобы «открыта к сотрудничеству» с другими странами в Арктике. По его словам, если западные страны выскажут интерес к совместной работе, Россия «готова координировать с ними усилия по обеспечению стабильности в регионе».

На прошлой неделе стало известно, что недавно вступившая в НАТО Швеция готовится отправить в Арктику бригаду спецназа для противостояния России, которая может применить силу с целью укрепления позиций своего Северного флота и получения контроля над природными ресурсами, доступ к которым открывается из-за глобального потепления.

В феврале 2023 года норвежская разведка сообщила в ежегодном отчете, что корабли и подлодки Северного флота впервые за 30 лет стали выходить в море на боевое дежурство с тактическим ядерным оружием на борту. Оно «представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО», говорилось в докладе.

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