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Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Российский самолет приземлился прямо на шоссе

ВИДЕО
21:14 588

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассу в Вологодской области России.

Сотрудники дорожной полиции помогли откатить борт с проезжей части, чтобы восстановить движение автомобилей. По некоторым данным, самолет уже снова поднялся в воздух.

Пилот самолета выполнял учебно-тренировочный полет, сообщили в транспортной прокуратуре, которая начала проверку после инцидента.

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