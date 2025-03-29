Российский самолет приземлился прямо на шоссе
21:14 588
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассу в Вологодской области России.
Сотрудники дорожной полиции помогли откатить борт с проезжей части, чтобы восстановить движение автомобилей. По некоторым данным, самолет уже снова поднялся в воздух.
Пилот самолета выполнял учебно-тренировочный полет, сообщили в транспортной прокуратуре, которая начала проверку после инцидента.
March 29, 2025
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