Российский самолет приземлился прямо на шоссе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассу в Вологодской области России.

Сотрудники дорожной полиции помогли откатить борт с проезжей части, чтобы восстановить движение автомобилей. По некоторым данным, самолет уже снова поднялся в воздух.

Пилот самолета выполнял учебно-тренировочный полет, сообщили в транспортной прокуратуре, которая начала проверку после инцидента.