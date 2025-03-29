Египет и Катар уломали ХАМАС

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Член политбюро, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что движение согласилось с условиями предложения о прекращении огня в секторе Газа, полученного два дня назад от Египта и Катара.

«Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре, и надеемся, что оккупация не будет создавать препятствия», — приводит слова аль-Хайи телеканал Al Jazeera.

*** 21:30

По данным арабских источников, ХАМАС отклонил американское предложение, согласно которому руководство военного совета движения должно покинуть Газу вместе со своими семьями, получив при этом огромные финансовые льготы, жилье за рубежом и гарантии того, что им не причинят вреда.

Тем временем армия Израиля сообщила о наземной операции в Рафахе в секторе Газа. Целью ЦАХАЛ назвал расширение зоны безопасности на юге полуэксклава.

На этом фоне в Тель-Авиве, Хайфе и других городах Израиля начались очередные демонстрации после публикации ХАМАС видео с заложником.

Участники акции протеста, многие из которых члены семей похищенных, требуют заключения сделки по освобождению последних.

В то же время канцелярия израильского премьера сообщила, что Израиль, в полной координации с США, представил посредникам встречное предложение по соглашению о временном прекращении огня и освобождении заложников.

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