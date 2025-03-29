USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Массовые сокращения в Пентагоне

21:54 1162

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении численности гражданских служащих Министерства обороны страны для выполнения цели правительства по уменьшению расходов, пишет Bloomberg. Исходя из озвученного ранее плана по увольнению от 5% до 8% работников Пентагона, в котором сейчас числятся около 950 000 гражданских служащих, под сокращения попадут до 76 000 человек.

В Минобороны США в субботу заявили со ссылкой на меморандум, что результатом этой кампании станет сокращение числа гражданских должностей, эквивалентных количеству штатных ставок на полный рабочий день. При этом, согласно заявлению военного ведомства, в подписанном министром меморандуме не указан целевой процент увольнений в ведомстве. Пентагон в феврале объявил о планах уволить до 8% гражданских служащих, а Хегсет подтвердил свое стремление присоединиться к кампании президента Дональда Трампа по сокращению количества федеральных чиновников.

В меморандуме Хегсет призывает к внедрению «программы отложенной отставки» и к предложению добровольного досрочного выхода на пенсию гражданским служащим, имеющим на это право. Он также поручил руководителям Министерства обороны предоставить ему «предлагаемую организационную схему будущего состояния» своих департаментов к 11 апреля.

Первым ведомством в сфере нацбезопасности, которого коснулась кампания Трампа по сокращению бюрократического аппарата, стало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В начале февраля оно предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить пособие в размере зарплаты за восемь месяцев, сообщили CNN и Wall Street Journal осведомленные источники.

В первый день своего президентства Трамп подписал десятки указов, в том числе касающихся работы федерального правительства. Он запретил найм госслужащих и принятие новых нормативных актов до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. Также работникам госучреждений велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернуться на свои рабочие места.

«Шахеды» терроризируют Харьков
«Шахеды» терроризируют Харьков ВИДЕО; обновлено 23:31
23:31 3108
Египет и Катар уломали ХАМАС
Египет и Катар уломали ХАМАС ОБНОВЛЕНО 23:33; ВИДЕО
23:33 1913
Канада не повелась на сладкие речи России
Канада не повелась на сладкие речи России
20:38 3034
В Украине предложили альтернативу европейским миротворцам: полмиллионная армия
В Украине предложили альтернативу европейским миротворцам: полмиллионная армия
19:31 4196
Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
18:24 3545
Алиев и Эрдоган выразили надежду на скорую встречу
Алиев и Эрдоган выразили надежду на скорую встречу НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:04 5236
Россия о войне США и Китая
Россия о войне США и Китая
15:58 3991
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
14:04 8039
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
11:14 7735
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться видео; ОБНОВЛЕНО 19:47
19:47 19545
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть! наш комментарий; все еще актуально
10:51 6506

ЭТО ВАЖНО

«Шахеды» терроризируют Харьков
«Шахеды» терроризируют Харьков ВИДЕО; обновлено 23:31
23:31 3108
Египет и Катар уломали ХАМАС
Египет и Катар уломали ХАМАС ОБНОВЛЕНО 23:33; ВИДЕО
23:33 1913
Канада не повелась на сладкие речи России
Канада не повелась на сладкие речи России
20:38 3034
В Украине предложили альтернативу европейским миротворцам: полмиллионная армия
В Украине предложили альтернативу европейским миротворцам: полмиллионная армия
19:31 4196
Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
Победит ли НАТО Россию без США и Турции?
18:24 3545
Алиев и Эрдоган выразили надежду на скорую встречу
Алиев и Эрдоган выразили надежду на скорую встречу НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:04 5236
Россия о войне США и Китая
Россия о войне США и Китая
15:58 3991
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
Арестован глава стройфирмы, снесшей дом вместе с жильцами
14:04 8039
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
11:14 7735
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться видео; ОБНОВЛЕНО 19:47
19:47 19545
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть! наш комментарий; все еще актуально
10:51 6506
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться