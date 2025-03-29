Украина создает космические войска

Министерство обороны Украины создало управление космической политики, в задачи которого войдет наладить взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны, чтобы способствовать появлению космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в Украине есть закон о космической деятельности. Согласно документу, Минобороны отвечает за политику в сфере военного космоса. «Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это еще и создание космических войск», — подчеркнула Черногоренко.

Министерство станет основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг, анонсировала она.