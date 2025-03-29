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Венгрия, как обычно

22:57 666

Предложения стран Евросоюза о направлении миротворцев в Украину «неуместны и преждевременны», поскольку для этого пока нет никаких условий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

«Все эти европейские идеи, которые выдвигаются в настоящий момент, совершенно неуместны, потому что вопрос поддержания мира может быть актуальным только тогда, когда будет мир. Говорить о поддержании мира во время войны довольно глупо.

Так что неясно, будут ли там вообще миротворцы, когда и как. Для этого нет минимальных условий. Поэтому я думаю, что постоянные разговоры о миротворцах просто свидетельствуют о стремлении европейцев как-то заявить о себе и это не имеет отношения к реальному положению дел», - сказал глава ведомства.

«Возможно, когда-нибудь это произойдет, но временные рамки этого пока не видны. Так что пока это не актуально. Сейчас нам нужно заключить мир, договориться об условиях прекращения огня», - подчеркнул Сийярто.

Отвечая на вопрос о позиции лидеров ЕС, он заявил, что они по-прежнему пытаются оказывать военную помощь Украине.

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