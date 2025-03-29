Всемирно известный турецкий певец вновь поддержал протестующих

Звезда турецкой поп-музыки Таркан вновь поддержал сторонников арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которые сегодня провели многомиллионный митинг в Стамбуле.

«На протяжении многих дней, видя, как люди из всех слоев общества объединяются ради своих самых основных прав, демократии и справедливости, я обретаю надежду на будущее своей страны. Мое самое большое желание — чтобы невинные дети и молодые люди были освобождены и обрели свободу», - написал певец.

23 марта Таркан писал в соцсети Х по поводу протестов: «Отрадно видеть, что люди принимают демократию больше, чем когда-либо прежде, в результате всех видов несправедливости, незаконных судебных процессов и практики, не соответствующей правовым процедурам, которые существуют уже долгое время».