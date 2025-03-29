Зеленский об украинских войсках на территории России

Он объяснил, что эта активность не дает российским военным зайти в Сумскую и Харьковскую области. Зеленский поблагодарил за устойчивость украинские подразделения в Курской области и на южных направлениях.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники писало, что украинские военные и чиновники заявили об ожидании в ближайшее время нового наступления России, направленного на усиление давления на Киев и укрепления позиций Москвы перед возможными переговорами по прекращению войны.

27 марта Зеленский предположил, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.