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Сийярто: США и Россия – слоны, остальные страны – мыши

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Россия и США «относятся с уважением друг к другу», и это «вселяет надежду на успех продолжающихся между ними переговоров, которые важны для безопасности во всем мире». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя российско-американские встречи в Саудовской Аравии и свои недавние поездки в Москву и Вашингтон.

Отвечая в интервью YouTube-каналу Ultrahang на вопрос, действительно ли, по его мнению, Россия стремится к прекращению войны в Украине, глава МИД сказал: «Я думаю, что да. Думаю, да».

«И еще одна вещь стала мне ясна из переговоров в Москве и Вашингтоне в последние недели, - продолжил Сийярто. - Думаю, что это хорошая новость для тех из нас, кто хочет мира. Обе стороны [Россия и США] испытывают определенное уважение друг к другу».

Министр отметил, что это «хорошая новость для тех стран, которые не относятся к числу великих держав», обладающих мощными вооруженными силами. «Часто говорят, когда слоны танцуют, мышам становится ясно, каковы их шансы на выживание», - добавил он.

«Если русские и американцы будут в хороших отношениях, то это будет хорошо и для нас. Если отношения между ними будут плохими, то это будет опасно», - заключил Сийярто.

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