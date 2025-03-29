Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел

Накануне праздника Новруз президент Ильхам Алиев утвердил "Стратегию искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы". В президентском распоряжении указана необходимость адаптации информационных технологий в области ИИ (в английской литерации - AI) к задачам национального развития, созданию механизмов управления и обеспечению доступности инфраструктуры ИИ, а также развития потенциала квалифицированных кадров. Особый интерес представляют направления, по которым будет происходить интеграция азербайджанской экономики в глобальное цифровое пространство.

Кто контролирует нейросети, тот контролирует всё Адаптация в Азербайджане технологий обработки больших данных, систем языковых моделей и других аспектов нейросетевого пространства является вопросом власти, безопасности и социально-экономической самодостаточности. Ведь тот, кто, благодаря масштабной цифровизации, получит контроль над нейросетями, будет контролировать все происходящее в мире - от политики и безопасности до важнейших экономических и социальных решений. Общая рыночная капитализация десяти крупнейших в мире разработчиков искусственного интеллекта составляла в 2024 году более 16 триллионов долларов. Для сравнения отметим, что в 2023 году ВВП Китая составлял 17,9 триллиона долларов. Лидерами новой отрасли являются компания Apple с рыночной капитализацией в 3,67 триллиона долларов, NVIDIA - 3,48 триллиона и Microsoft - 3,29 триллиона долларов. Таким образом определенная иерархия, в которую будут встраиваться другие государства и потребители разного уровня, осваивающие новые пространства, уже сформирована.

Появление данной стратегии в качестве правительственной задачи подтверждает, что руководство Азербайджана своевременно уловило системный переход цивилизации. Суть новой эры заключается в появлении на историческом горизонте "второй реальности", то есть, пространства, созданного человеческим прогрессом. В будущем эпоху 2020-х годов будут называть вторым "переворотом Коперника". Напомним, что в XVI столетии суть этого процесса заключалась не просто в смене геоцентрической модели мироздания на гелиоцентрическую, а в том, что он постепенно изменил сам способ мышления. В науке возникло понимание наличия множества путей познания реального мира через синтез теории, а также экспериментов и прикладных исследований, подчинённых в итоге научно-техническому прогрессу. Этот поворот стал прологом первых промышленных революций в Европе и на других континентах. Нечто подобное происходит и в наши дни, в результате чего ИИ будет менять и переопределять саму структуру того, как мы живем, работаем и коммуницируем.

Завтра можно опоздать… Азербайджану, если мы осмысливаем перспективы его развития, как суверенного государства, необходимо успеть встроиться в этот процесс и занять в глобальном цифровом взаимодействии свое место, чтобы не оказаться в будущем критически зависимым от технологических лидеров и создателей технологий нейросетей. Сегодня часть этих технологий ещё можно купить, частично адаптировать их и научить ими пользоваться своих граждан, ученых и бизнес-сообщество, в результате чего азербайджанцы смогут сконструировать свою архитектуру обработки больших данных и участвовать в разработке азербайджанской и тюркской языковых моделей для региональных потребителей нейросетей. Однако завтра может быть уже поздно. Влияние нейросетей распространяется на многие отрасли - от здравоохранения и образования до транспорта и индустрии развлечений, предлагая быстрые решения текущих задач и одновременно открывая двери к пока неизведанным возможностям. Принятая стратегия отвечает на вопрос необходимой кадровой подготовки азербайджанского бизнеса и управленцев в этой новой сфере. Планируется создание Академии искусственного интеллекта (ИИ), в функции которой войдёт организация взаимодействия, как минимум, с двумя ведущими зарубежными университетами, входящими в топ-10 мирового рейтинга в данной сфере. В стратегии прописана задача подготовить порядка пятисот инженеров в области ИИ и сформировать заинтересованное сообщество бизнеса и инженеров, численностью не менее трех тысяч человек – в масштабах Азербайджана цифра вполне реальная. Кроме того, будет запущена соревновательная платформа для развития кадрового потенциала в сфере ИИ и управления данными, рассчитанная на доступ не менее 10 тысяч человек. Предполагается, что эта платформа станет инструментом подготовки специально сотрудников государственных учреждений Азербайджана, отобранных из разных сегментов экономики и "этажей" исполнительной власти.

Перспективы беспилотного транспорта В сфере транспорта и связи потребность в таких специалистах есть уже сейчас, учитывая, что Азербайджан должен не только постоянно повышать качество услуг логистики и транспортной связности, но и в идеале стремиться опережать в этом своих соседей. Учитывая, что к 2030 году рынок цифровой логистики той же России может достигнуть 8 миллиардов долларов, Азербайджану необходимо иметь подготовленный штат для использования нейросетей в качестве сквозных технологий на транспорте. Отметим, что в процесс роботизации российской логистики, использующей нейросети, инвестируют такие флагманские компании, как Яндекс, Ozon и Сбер. Кроме того, нейросети вскоре найдут применение и в услугах азербайджанской доставки "последнего метра". В частности, в построении и оптимизации маршрутов курьеров и малотоннажного транспорта в передвижении по Баку и его пригородам (используя прогнозы количества заказов в месячном и годовом цикле). Также в Азербайджане будут внедряться технологии доставки авиадронами и автономным транспортом, что особенно актуально в отдаленных малонаселенных районах. Все это требует своевременной поддержки правительства.

Больше "зелёной энергии" Ещё две задачи азербайджанской стратегии ИИ – это регулирование работы и интеграция в сеть страны электростанций возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также решение проблемы энергоемкости европейских вычислительных комплексов. Развитие цифровой экономики будет требовать всё больше электроэнергии. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2026 году потребление электроэнергии дата-центрами, искусственным интеллектом и криптовалютным сектором может превысить 1000 триллион ватт/часов (ТВт·ч), увеличившись вдвое по сравнению с 460 ТВт·ч в 2022 году. Столь ощутимый прирост потребления станет вызовом для стран, не имеющих достаточного количества собственных энергомощностей, в том числе, для большей части Европы. Во Франции и Великобритании ситуация будет менее напряжённой с учетом уже построенных атомных электростанций. А вот в странах Восточной Европы и Черноморского региона будут проблемы. Известно, что в Болгарии построят одну из шести на территории ЕС новых фабрик искусственного интеллекта (AI). Фабрика BRAIN++, генерирующая мощности ИИ, будет расположена в Софийском технопарке и начнет строиться в 2026 году. Она будет состоять из двух синергетически работающих ключевых компонентов - экзафлопного суперкомпьютера нового поколения Discoverer++, оптимизированного под системы искусственного интеллекта, и Центра, который будет предоставлять услуги правительственным, образовательным и частным организациям и компаниям.