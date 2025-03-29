Трамп поиграл в гольф с президентом Финляндии и поговорил с ним о ледоколах

«Он (Стубб) очень хороший игрок, и мы выиграли мужской турнир по гольфу среди членов-гостей в гольф-клубе Trump International в округе Палм-Бич», — заявил Трамп.

Трамп также заявил, что он и Стубб рассчитывают на укрепление партнерства между США и Финляндией, в частности, через разработку ледоколов для США, что, по его мнению, будет способствовать миру и безопасности в мире.

Вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Гренландию заявил, что в ближайшее время США не планируют расширять свое военное присутствие на острове. Однако он отметил, что США намерены инвестировать в развитие ледоколов и военных кораблей, которые уже находятся в регионе.

Вэнс также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для США, отметив, что в случае угрозы ракеты с территории враждебной страны, Гренландия сыграла бы ключевую роль в предупреждении США. Он также затронул интерес России и Китая к арктическим маршрутам и подчеркнул важность обеспечения лидерства США в Арктике.