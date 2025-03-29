Азербайджанская капелла Ватикана

Впервые за пять недель, прошедших с момента госпитализации Папы римского Франциска, 88-летний понтифик появился на публике. Что ж, это хороший повод, чтобы разобраться, какова роль Азербайджана во внешней политике Римской католической церкви, и понять, сохранит ли Баку свое значение в будущей дипломатии Ватикана.

Папа тут же поблагодарил Азербайджан Вскоре после кадров первого появления Франциска перед паствой, канцелярия Святого Престола распространила сообщение, в котором понтифик "выразил благодарность за шаги, предпринятые в направлении мира на Южном Кавказе, где Армения и Азербайджан продвигаются к окончательному заключению мирного соглашения". Строго говоря, аналогичные по смыслу сообщения, адресованные католической пастве и широкому кругу общественности, были направлены в разные регионы мира, в которых Ватикан фиксирует свое внимание и интересы. В определенной мере это способ показать, что "Папа в строю", а Римская церковь, соответственно, возносит миротворческие молитвы в отношении многих регионов мира. Тем не менее, католическая дипломатия традиционно содержит в себе целую гамму нюансов. Ватикан и регион Каспийского моря В целом отношения каспийских государств с Папским престолом носят доброжелательный характер и воспринимаются, как дополнительный канал коммуникации с Западом, являющимся традиционным центром влияния на мировоззренческие установки. Не будем также забывать, что католический мир объединяет на нашей планете порядка 1,3 миллиарда человек.

Как известно, ведущие политики западного мира являются либо выходцами из христианских семей, либо опираются на христианский электорат, объединяющий католиков, а также множество реформистских и евангелических церквей на огромном пространстве от Южной Кореи до США. В целом же оба американских континента считаются оплотом католической церкви. Да и сам понтифик, напомним, до интронизации являлся архиепископом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины. По большому счету, современные конфликты и войны есть не что иное, как продолжение религиозных противоречий на новом уровне. Судите сами: в США религиозная символика является высшим политическим инструментом, президентская клятва приносится на Библии, знаменитый девиз «In God we trust» заимствован из библейских текстов, плюс множество других моментов, подчеркивающих консервативное христианское мировоззрение части американский элиты, в особенности, сторонников Республиканской партии.

Или другой пример – Израиль и Иран - два религиозных государства, которые без какого-либо камуфляжа публично озвучивают в качестве целей своей политики четко сформулированные национально-религиозные задачи. Исходя из этих посылов становится понятно, почему азербайджанская дипломатия делает серьезную ставку на выстраивание позитивных отношений со Святым Престолом. Но и Ватикан, в свою очередь, также оценивает азербайджанское и в целом тюркское направление, как значительное достижение своей глобальной миссии. С Азербайджаном у Ватикана особые отношения, что подтверждают визит Иоанна Павла II в Баку (2002 год), а также визит Папы Франциска в Азербайджан в 2016 году. Взаимополезность этой коммуникации связана с образом успешного диалога исламского и христианского мира, и Ватикан его активно использует, демонстрируя достоинства светского (не агрессивного) постсоветского ислама, ориентированного на универсальные ценности "западного мира". В 2000-е годы, на фоне трагических событий 11 сентября и последовавшей реакции США в форме вторжения в Афганистан и Ирак, это было важно показать, как миротворческое достижение. В свою очередь, Баку используют Ватикан для укрепления репутации "морально ответственной" власти и пропаганды атмосферы межрелигиозного согласия. При этом Баку в данном направлении продвинулся в постсоветском регионе глубже остальных. Фонд Гейдара Алиева уже второе десятилетие реставрирует древности Ватикана - катакомбы, саркофаги, барельефы. В сентябре 2024 года, Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ в базилике Святого Павла, являющейся одним из крупнейших памятников Ватикана, с 1980 года входящим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, Иран и Туркменистан также используют свою линию дипломатии с Ватиканом, но в менее значительных масштабах, замыкаясь исключительно на уровень государственного секретаря Святого Престола, выполняющего в Ватикане функции Министерства иностранных дел.

Папа до скончания веков 20 апреля состоится достаточно редкое в истории христианского мира совпадающее событие - единый с православными день празднования Святой Пасхи. Внимание всего западного мира будет приковано к Франциску, возглавляющему католическую церковь уже без малого двенадцать лет. Сможет ли Папа выступить с традиционным посланием "Городу и миру" перед десятками тысяч паломников, которые соберутся на площади Святого Петра? Как известно, большинство понтификов правили пожизненно, продолжая исполнять свои обязанности даже в глубокой старости. Но есть и другие примеры. Бенедикт XVI, предшественник Франциска, отрекся от престола ради сохранения более динамичной преемственности. Не исключено, что с уходом Франциска "вертикально-подчиненный" католический мир ожидают внутренние реформы и даже радикальные изменения, направленные на возвращение Римской католической церкви былой популярности и морального авторитета. Что важно, если учесть стремительное сокращение в числа католиков мире в сравнение с ростом паствы новых евангелических приходов. В Европе они растут, в том числе, благодаря миграции из Украины, где очень популярны нереформаторские христианские течения, которые, в свою очередь, были «экспортированы» в 1990-е годы ХХ века, в основном, из США, и хорошо прижились в засушливом ландшафте советского атеизма. Азербайджанские рецепты для Ватикана В отношении взаимодействия с исламским миром также могут возникнуть новые задачи в плане углубления диалога конфессиональных культур. В этом плане опыт взаимодействия с Азербайджаном может оказать позитивное влияние на будущее этого диалога.