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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Сирия ждет перемен

01:30 586

Временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа поздравил народ республики с формированием кабмина. Трансляцию его речи на торжественной церемонии во дворце «Каср аш-Шааб» ведет телеканал Al Hadath.

«Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы», — сказал аш-Шараа.

Он добавил, что Сирия вступает в новый исторический период, который приведет ее к лучшему будущему.

До этого стало известно, что в состав нового переходного правительства войдут 22 министра. При этом главы МИД, МВД и минобороны, входившие в предыдущий кабинет, сохранят свои должности. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет руководить работой правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

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