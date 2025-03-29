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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Мельникова исчезла, а Трамп готовится к оккупации Гренландии

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:16 698

Фото дня

Стамбул, Турция. Сотни тысяч (по некоторым источникам – 2 млн.) людей вышли на митинг против ареста мэра Экрема Имамоглу.

Это фото шокировало мир

Роспуск

Госдеп США объявил о роспуске USAID. Госдеп США и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию. Часть функций USAID передадут в ведение Госдепа к 1 июля, остальные - будут прекращены.

«К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате выгоды оказались слишком незначительными, а затраты - слишком высокими», - говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Всех сотрудников агентства уволят до 30 сентября 2025 года. Тогда же завершатся и все зарубежные миссии агентства.

Исчезновение

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил об исчезновении своего спикера Анжелики Мельниковой. Она не выходит на связь с 25 марта.

Мельникова вместе с семьей жила в Варшаве. Вместе с Мельниковой исчезли ее дочери шести и 12 лет.

Куда пропала Мельникова?

Приглашение

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обратился к Дональду Трампу за поддержкой и попросил ввести в страну войска США.

По данным журналистов, Нобоа стремится добиться присутствия иностранных сил на территории республики, так как местные банды терроризируют всю страну.

Раздор

«Наше послание Дании очень простое: вы не сделали хорошую работу для народа Гренландии», - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита на остров.

«Вы недостаточно инвестировали в народ Гренландии, и вы недостаточно инвестировали в архитектуру безопасности этой невероятной, красивой территории, наполненной невероятными людьми. Это должно измениться», - сказал он.

По его словам, у США «нет другого выбора», кроме как занять «категоричную позицию для обеспечения безопасности Гренландии».

При этом он призвал Гренландию добиваться независимости от Дании.

Американские войска войдут в Эквадор или Гренландию?

Остракизм

Президент Колумбийского университета США Катрина Армстронг ушла в отставку на фоне пропалестинских протестов на территории учебного заведения.

Также администрация президента США Дональда Трампа отменила финансирование университета в размере 400 миллионов долларов США и пригрозила приостановить дополнительное финансирование.

Беда

Число погибших в Мьянме в результате землетрясения превысило 1600 человек.

Возглавляемое военными правительство Мьянмы заявило, что 1644 человека найдены мертвыми, 3408 получили ранения, еще 139 пропали без вести. Число жертв землетрясения, вероятно, еще больше возрастет по мере продолжения спасательных работ.

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