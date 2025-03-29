Мельникова исчезла, а Трамп готовится к оккупации Гренландии

Стамбул, Турция. Сотни тысяч (по некоторым источникам – 2 млн.) людей вышли на митинг против ареста мэра Экрема Имамоглу.

Роспуск

Госдеп США объявил о роспуске USAID. Госдеп США и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию. Часть функций USAID передадут в ведение Госдепа к 1 июля, остальные - будут прекращены.

«К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате выгоды оказались слишком незначительными, а затраты - слишком высокими», - говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Всех сотрудников агентства уволят до 30 сентября 2025 года. Тогда же завершатся и все зарубежные миссии агентства.

Исчезновение

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил об исчезновении своего спикера Анжелики Мельниковой. Она не выходит на связь с 25 марта.

Мельникова вместе с семьей жила в Варшаве. Вместе с Мельниковой исчезли ее дочери шести и 12 лет.