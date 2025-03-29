Трамп и Путин поделят Старый Свет?

Вторжение Российской Федерации в Украину вынудило вслед за Финляндией и Швецией отказаться от нейтрального статуса еще одну европейскую страну – Ирландию. В результате спустя 69 лет строгого государственного нейтралитета Республика Ирландия взяла курс на сближение с Североатлантическим альянсом, приняла решение усилить обороноспособность страны, заявила о готовности отправить в Украину миротворческий контингент, а также перевела Вооруженным силам Украины в качестве военной поддержки 100 миллионов евро. По мнению ирландских аналитиков, столь стремительный внешнеполитический разворот официального Дублина был спровоцирован тремя факторами - российским вторжением в Украину 24 февраля 2022 года, готовностью президента Трампа признать захваченные украинские земли территорией Российской Федерации и очевидной недееспособностью Организации Объединённых Наций. О том, как именно Владимир Путин, а затем и Дональд Трамп ликвидируют в Европе своими действиями институт нейтралитета haqqin.az побеседовал с профессором Дэнисом Ноутеном - известным политологом, бывшим депутатом парламента Ирландии, а также экс-министром связи, климатического деятельности и экологии.

- ⁠На протяжение многих лет Республика Ирландия сохраняла нейтралитет и с точки зрения безопасности и более чем комфортно ощущала себя под защитой Великобритании. Что же произошло? Что заставило власти Вашей страны усомниться в надежности нейтрального статуса? - В Европейском Союзе искренне опасаются, что в случае падения Украины следующими жертвами российской агрессии станут Латвия, Эстония и Литва. Вот почему Европа так обеспокоена в отношении безопасности Украины. Руководство в Брюсселе все больше убеждается в том, что захватом Украины нынешняя война в Восточной Европе не ограничится. Европейцы и правительства Евросоюза также серьёзно опасаются возможного сговора Трампа и Путина по разделу Старого Света на сферы влияния. Увы, сегодня становится очевидным, что Европа слишком сильно и, как выясняется, без особых на то оснований, полагалась на Соединенные Штаты в вопросах своей обороны. В результате произошло то, что рано или поздно должно было случиться, и европейцы теперь сами должны позаботиться о своей безопасности. - ⁠Разведслужбы ФРГ, Франции и других стран предупреждают, что через 3-4 года Россия будет готова напасть на ряд стран Восточной Европы.На Ваш взгляд, сможет ли Евросоюз без военной помощи Соединенных Штатов защитить, скажем, республики Балтии? -⁠ Очевидно, что полностью заместить тот уровень защиты, который гарантировали европейцам США, будет очень сложно. Но это сегодня. А через четыре года в Соединенных Штатах будет уже другой президент. Тем не менее, в промежуточный период, то есть, до 2028 года, Европейскому Союзу придется выработать более скоординированный и стратегически обоснованный подход стран-членов в плане инвестиций в оборону, которые в некоторых странах НАТО были значительно ниже, чем в США. Я не думаю, что Евросоюз поднимет уровень инвестиций в оборону до масштабов Соединенных Штатов. Тем не менее, нам придется значительно увеличить расходы на оборону по сравнению с тем, что мы тратим сейчас. С таким расчетом, чтобы мы были в состоянии обеспечить надежную оборону, если армия Россия попытается вторгнуться в пределы Европейского Союза. - Вроде бы, страны ЕС уже договорились довести совокупные расходы на оборону и усиление военно-промышленного комплекса до 800 миллиардов долларов. Но пока это всего лишь слова, конкретно ничего не происходит и вместо увеличения объема военных заказов мы видим малозначимые визиты европейских лидеров к президенту Дональду Трампу…

- ⁠Проблема в том, что часть общества в некоторых странах-членах ЕС, включая Ирландию, возражает против значительных инвестиций в оборону. Да, нам необходимо защищать свои границы и целостность Европы, но также важно, чтобы мы не направляли крупные капиталовложения на укрепление обороны в ущерб другим инвестициям, необходимым не только в Старом Свете, но и в том, что касается ведущей роли Европы в деле поддержки развития других регионов мира, особенно Африки к югу от Сахары, и многих других частей планеты. Теперь, когда США сокращают бюджет иностранной помощи, Евросоюз, располагающий на эти цели значительными средствами, имеет значительный потенциал для обмена технологиями, инновациями и применения их для решения ряда сложных проблем, которые мы видим по всему миру. Раньше Европейский Союз не использовал этот инструмент, опасаясь того, что если наши инвестиции будут направлены на оборону, то это приведет к сокращению вложений в другие области, причем не только внутри Европейского Союза, но и за его пределами. Сейчас начинаются дебаты о сохранении баланса, где в этом вопросе будет проведена «красная линия». В то время, как Италия, Франция, Великобритания и Германия настаивают на необходимости значительно увеличить инвестиции в оборону, вклад Германии, являющейся ведущей экономикой ЕС, в значительной степени будет зависеть от одобрение Бундестага. И если высший законодательный орган ФРГ не даст на это согласия, то европейские дебаты относительно увеличения расходов на оборону ЕС примут совсем другой оборот… - ⁠То есть, в Европе, как и накануне Второй мировой войны, все еще идут споры: пушки или масло? - Следует признать, что не все страны Европы одинаково осознают угрозу своей безопасности. Страны Северной Европы, граничащие с Российской Федерацией и, скажем, государства Пиренейского полуострова, по-разному воспринимают угрозу со стороны Москвы. Лично я считаю, что Россия, независимо от того, останутся США в составе НАТО или выйдут из альянса, не откажется от планов, связанных с возвращением стран Восточной Европы в зону своего политического влияния. Она будет осуществлять его медленно, «ползуче». Вот почему наибольшее беспокойство, связанное с нынешней ситуацией в Украине и переходом экономики России на военные рельсы, заметно именно в странах Восточной Европы, все еще помнящих, что такое жизнь за «железным занавесом» в советском соцлагере. Сегодня мы должны ясно отдавать себе отчет: в случае российской агрессии Москвы, объединенная Европа будет не в состоянии себя защитить. - ⁠Что Вы можете сказать о политике президента Трампа в отношении Украины? - С его возвращением в Белый дом нарратив времен Байдена в отношении войны в Украине, в соответствии с которым Россия является агрессором, вторгшимся в суверенное государство, в значительной степени изменился. Нынешний президент США говорит о России, как о стороне конфликта, в котором США хотят быть только посредником. О том, кто совершил агрессию, кто является зачинщиком войны, о нарушении границ, международных норм и угрозах европейской безопасности власти в Вашингтоне молчат. Мало того, Трамп повторяет, что Путин - его друг и с ним можно договориться. И хотя глобальный нарратив в отношении этой войны постепенно меняется, большинство европейских стран и, в частности Ирландия, по-прежнему считают Россию агрессором и оккупантом.

Отмечу, что в Ирландии находятся более 100 тысяч украинских беженцев, что серьезно осложнило жилищную ситуацию в моей стране. Ирландцы прекрасно понимают, через какие страдания проходит украинский народ, а потому выступают за прекращения войны и достижение справедливого мира. Хочу напомнить, что и у нас был свой мирный процесс, наступивший после многих лет борьбы с терроризмом, в которую была вовлечена Ирландия. И когда мы видим по телевизору бомбардировки Киева и других украинских городов, это вызывает у нас соответствующий отклик. Население Ирландии, как и всей Европы, очень хочет, чтобы в Украине, наконец, наступил мир. Но мир реальный, справедливый и, главное, долгосрочный. И нас не может не беспокоить тот факт, что Трамп и Путин, игнорируя мнение Европы, пытаются договориться о временном прекращении огня, которое не сможет обеспечить долгосрочный мир. Тот самый, который позволит украинским беженцам вернуться на родину и активно участвовать в восстановлении экономики и реконструкции своей страны. Понятно, что найти мирное решение без прекращения огня и переговоров невозможно. Однако весь мир видит, что Россия манипулирует переговорами, тянем время и продолжает обстрелы украинских городов. - Трамп постепенно отдаляется от своих европейских союзников и сближается с Россией. Может ли стать результатом авторитарного союза Вашингтона и Москвы решение отдать Украину России, в обмен на что русские помогут Трампу поглотить Гренландию? Такая вот «бизнес-сделка»… - ⁠Я не думаю, что это произойдет. Хотя, глядя со стороны, складывается именно такое впечатление. Украинские территории - России, недра с коммуникациями - США. Скажем, Трамп закрывает глаза на оккупацию стран Балтии, а Россия помогает США бить по Ирану. Все это было бы возможно, но только в том случае, если бы Трампу удалось построить авторитарную власть, в условиях которой он мог принимать единоличные решения. Однако конституционные структуры США, баланс власти между Конгрессом, Сенатом и Белым домом построены таким образом, что абсолютной властью не обладает никто. Трамп со своей эгоцентричностью создает иллюзию обладания абсолютным влиянием в Соединенных Штатах. Но это не так, и многое может еще больше измениться не в его пользу на выборах в Сенат США, которые пройдут в апреле 2026 года. Отмечу, что это будут чрезвычайно интересные восемнадцать месяцев до выборов. Да, пока мы еще не видели, чтобы кто-то из республиканцев аргументированно возражал против некоторых предложений президента. Однако Трамп делает много громких и опрометчивых заявлений. Вопрос в том, будет ли он следовать им на деле? Сделает ли он Канаду 51-м штатом, присоединит ли к Соединенным Штатам Гренландию и Панамский канал? И что будет делать Конгресс США, если Трамп решить реализовать эти обещания?..