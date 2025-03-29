Пакистанский Дар готов к азербайджанскому дару

Речь идет об инвестициях на общую сумму около $2 млрд, основная часть которых касается совместных предприятий двух стран в оборонной сфере и в нефтегазовой сфере.

Вице-премьер правительства Пакистана Мухаммад Исхак Дар поручил ответственным органам страны до 3 апреля завершить подготовку предложений к Азербайджану по инвестициям в инфраструктуру, нефтяную отрасль, торговлю и информационные технологии, о чем он сообщил в социальной сети X.

Как стало известно haqqin.az, самым актуальным в Пакистане считают форсирование реализации проекта «White Oil Pipeline» предварительной стоимостью $200 млн.

Напомним, что Пакистан приглаcил SOCAR в качестве потенциального долевого партнера в трубопроводный проект с PSO и Frontier Works Organization (FWO), касающийся доставки топлива в северный Пакистан, испытывающий дефицит в энергоносителях. Трубопровод «White Oil Pipeline», в котором заинтересован Пакистан, должен тянуться по маршруту Machike (недалеко от Лахора)-Thallian-Tarujabba близ Пешавара. Он будет предназначен для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Пакистан ждет инвестиций SOCAR в нефтеперерабатывающий завод PRL в Карачи, однако SOCAR пока готова лишь к консультированию по организации закупок для повышения эффективности этого предприятия.

Также идет оценка инвестиций в создание подземного газохранилища, на что может потребоваться до сотни миллионов долларов США.