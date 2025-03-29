Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой

В своей речи перед Конгрессом 5 марта Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его администрация вернет Америке контроль над Панамским каналом и объявил: «Мы уже начали это делать». Президент США имел в виду предварительную договоренность, озвученную днем раньше, о сделке между гонконгским холдингом CK Hutchison и американским инвестиционным фондом BlackRock о продаже китайцами 90% в Panama Ports Company, которая управляет панамскими портами Бальбоа и Кристобаль, расположенными на обеих концах Панамского канала. CK Hutchison также намеревалась продать 80% активов дочерней компании, управляющей 43 портами в 23 странах, в том числе Бельгии, Германии, Британии, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии, Юго-Восточной Азии (но не Китае). Общая сумма сделки должна была составить 22,8 миллиарда долларов, из которых два порта в Панаме оценены в 14,2 миллиарда. Детали сделки договорились утрясти до 2 апреля. И вот теперь стало известно, что она откладывается, а то и вовсе не будет заключена.

Подразделение CK Hutchison управляет двумя из пяти портов на Панамском канале с 1998 года, и в 2021 году соглашение было продлено еще на 25 лет. Решение 96-летнего владельца CK Hutchison Holdings Ли Кашина о продаже стратегических активов американцам, говорят, вызвало нешуточный гнев председателя Си, с которым никто не посоветовался, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ли Кашин – один из самых богатых людей в мире и самый богатый в Гонконге, в списке Forbes он занимает 41-е место с состоянием в свыше 38 миллиардов долларов. При этом у него всегда были хорошие, доверительные отношения с китайским руководством. Почему вдруг Ли Кашин решил проявить опасную независимость – непонятно. Еще 15 марта на сайт ведомства Коммунистической партии Китая по делам Гонконга и Макао разместил материал, в котором говорилось, что сделка «вызвала серьезные вопросы у китайского народа»: «Почему так легко передаются важные порты силам США с плохими намерениями? Какие политические расчеты скрываются в декларируемых якобы деловых практиках? Учитывает ли так называемая умная сделка национальные интересы страны?» А глава Гонконга Джон Ли на пресс-конференции отметил, что активное обсуждение будущей продажи портов свидетельствует о серьезных общественных опасениях, которые следует принять во внимание. 18 марта агентство Bloomberg сообщило, что главному антимонопольному регулятору КНР было дано поручение проверить сделку на ее соответствие законодательству. Что важно, среди пунктов, которые должны быть обеспечены – отсутствие нарушений в области безопасности.