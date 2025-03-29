Китай выпускает роботов вместо людей
На цехах завода Zeekr автомобильной компании Geely в городе Нинбо, провинция Чжэцзян приступила к работе команда из нескольких десятков человекоподобных роботов, которые работают как одна команда: сортируют материалы, транспортируют коробки и точно собирают сложные автомобильные детали.
Роботом на производстве никого особо не удивишь, если речь идет о США, Китае, Японии и еще паре стран. Но китайцы продемонстрировали настоящий прорыв – заставили работать их как единую команду. Впору уже вводить понятие робобригада.
Прогресс неостановим, и пока одни борются с демографией и сетуют на нехватку рабочих рук – другие заводят на производство роботов целыми бригадами. Роботы Walker S1, разработанные китайской технологической компанией UBTECH, изначально разрабатывались так, чтобы они, во-первых, с помощью искусственного интеллекта могли работать командой, то есть выполнять целую цепь производственных операций. А, во-вторых, при этом еще и самообучаться.
Кстати, в недавнем отчете Goldman Sach отмечается, что «китайские роботы могут прыгать и танцевать, но они пока не могут заменить людей для выполнения различных задач из-за неспособности выполнять точную работу, такую как завинчивание и сварка».
И давали Китаю не менее пяти лет, чтобы китайские роботы могли «встать к станку» и вообще стали коммерчески окупаемыми. Более того, даже сами китайцы не особенно верили, что им удастся совершить такой прорыв в робототехнике. Четыре года назад они писали: «Даже если мы сможем создать несколько гуманоидных роботов, они будут только большими игрушками, не имеющими возможности для коммерциализации».
Но не опускали руки. И сначала попробовали на роботах-собаках, фото и видео с которыми все вы, наверное, видели, одно время Интернет был переполнен ими. Так вот итог: в прошлом году китайская Unitree продала 23 700 роботов-собак, заняв 70% мирового рынка. А ее конкурент, американская Boston Dynamics продала только 2000 единиц. И опять же – цена. Китайская модель робота-собака Go2 - 1376 долларов США, Spot от Boston Dynamics в 50 раз дороже — 75 000 долларов.
Что говорит только об одном – при схожем качестве китайцы добиваются низкой себестоимости производства. Здесь, конечно, не все так однозначно, поскольку из китайской цены выпадают затраты на НИОКР, которые, скорее всего, оплачивал государственный бюджет, а американские фирмы делали это за собственные средства – но это говорит только об одном: китайское руководство оказалось более дальновидным.
Теперь сами американские эксперты вынуждены признавать, что Boston Dynamics «потратила впустую 11 лет, а китайцы выбрали изначально правильный путь, отказавшись от гидравлических систем в роботах и используя электросервера».
Сейчас китайцы делают упор на производстве таких моделей человекообразных роботов, которые смогут работать на заводах и складах. В перспективе это даст огромный эффект в повышении производительности труда в промышленности. Только представьте себе работника, который пить-есть не просит, готов работать 24/7 и зарплату ему платить не надо, только техническое обслуживание проводи. Да еще он самообучается в процессе производственной деятельности.
Это просто фантастика, которая постепенно становится реальностью, что примечательно – прямо на наших глазах. И в этом процессе «сказку сделать былью» США и Китай идут, что называется «ноздря в ноздрю» А остальные лузеры пусть воюют за несколько украинских хуторов. Мир движется совершенно в другом направлении и к другому уровню конкуренции.
Которая с каждым днем становится все жестче. 18 марта Nvidia выпустила Isaac GROOT N1, первую в мире модель с открытым фундаментом для обобщенного мышления и навыков гуманоидного робота. По словам представителей компании, для эффективности этого инструмента требуется графический процессор RTX A6000 или RTX 4090. Системы Nvidia DGX Spark или DGX H100 необходимы для более требовательных задач.
США уже запретили экспорт всех этих графических процессоров в Китай, но как эффективным будет этот запрет? В современном мире и в глобальной экономике любые запреты легко обходятся, тем более – державой, которая почти равна по уровню технологического развития, а на некоторых участках достигшая превосходства. Так что самое время делать ставки, кто, в конечном итоге, победит в «гонке роботов». И чьи заводы быстрее избавятся человеческого персонала у станков и на конвейерных линиях.