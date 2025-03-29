Китай выпускает роботов вместо людей

На цехах завода Zeekr автомобильной компании Geely в городе Нинбо, провинция Чжэцзян приступила к работе команда из нескольких десятков человекоподобных роботов, которые работают как одна команда: сортируют материалы, транспортируют коробки и точно собирают сложные автомобильные детали. Роботом на производстве никого особо не удивишь, если речь идет о США, Китае, Японии и еще паре стран. Но китайцы продемонстрировали настоящий прорыв – заставили работать их как единую команду. Впору уже вводить понятие робобригада.

Прогресс неостановим, и пока одни борются с демографией и сетуют на нехватку рабочих рук – другие заводят на производство роботов целыми бригадами. Роботы Walker S1, разработанные китайской технологической компанией UBTECH, изначально разрабатывались так, чтобы они, во-первых, с помощью искусственного интеллекта могли работать командой, то есть выполнять целую цепь производственных операций. А, во-вторых, при этом еще и самообучаться. Кстати, в недавнем отчете Goldman Sach отмечается, что «китайские роботы могут прыгать и танцевать, но они пока не могут заменить людей для выполнения различных задач из-за неспособности выполнять точную работу, такую как завинчивание и сварка». И давали Китаю не менее пяти лет, чтобы китайские роботы могли «встать к станку» и вообще стали коммерчески окупаемыми. Более того, даже сами китайцы не особенно верили, что им удастся совершить такой прорыв в робототехнике. Четыре года назад они писали: «Даже если мы сможем создать несколько гуманоидных роботов, они будут только большими игрушками, не имеющими возможности для коммерциализации».

Но не опускали руки. И сначала попробовали на роботах-собаках, фото и видео с которыми все вы, наверное, видели, одно время Интернет был переполнен ими. Так вот итог: в прошлом году китайская Unitree продала 23 700 роботов-собак, заняв 70% мирового рынка. А ее конкурент, американская Boston Dynamics продала только 2000 единиц. И опять же – цена. Китайская модель робота-собака Go2 - 1376 долларов США, Spot от Boston Dynamics в 50 раз дороже — 75 000 долларов. Что говорит только об одном – при схожем качестве китайцы добиваются низкой себестоимости производства. Здесь, конечно, не все так однозначно, поскольку из китайской цены выпадают затраты на НИОКР, которые, скорее всего, оплачивал государственный бюджет, а американские фирмы делали это за собственные средства – но это говорит только об одном: китайское руководство оказалось более дальновидным. Теперь сами американские эксперты вынуждены признавать, что Boston Dynamics «потратила впустую 11 лет, а китайцы выбрали изначально правильный путь, отказавшись от гидравлических систем в роботах и используя электросервера».