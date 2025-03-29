В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете

Гражданка Турции Румейса Озтюрк работала исследователем в департаменте детских исследований и человеческого развития имени Элиота-Пирсона при Университете Тафтса в штате Массачусетс и продолжала обучение в докторантуре. 26 марта, выходя из своего дома в Бостоне, чтобы отправиться на ифтар, Озтюрк была задержана сотрудниками отдела таможенной охраны Министерства внутренней безопасности США. На видеозаписях с места событий видно, как Озтюрк разговаривает по телефону с матерью, когда к ней подходит человек и хватает женщину за запястья. Затем ее окружили пятеро агентов, стали надевать ей наручники, а испуганная Озтюрк несколько раз повторяла, что не совершила ничего противозаконного.

Арест Озтюрк вызвал резкую реакцию в Анкаре. Министр юстиции Тунч Йылмаз потребовал немедленного освобождения гражданки Турции, заявив, что ее задержание нарушает права человека. Посольство Турции в Вашингтоне объявило, что следит за ситуацией и находится в контакте с соответствующими структурами США. Несмотря на напряженную политическую обстановку в стране, представители турецких политических партий и местные эксперты в один голос осудили задержание Озтюрк. Статья в студенческой газете, как причина ареста? Студенты-активисты в Бостоне были шокированы, узнав, что Озтюрк, никогда не участвовавшая в акциях в поддержку Палестины и получившая ранее степень магистра в Колумбийском университете в рамках престижной стипендиальной программы Fulbright, была задержана только из-за статьи, опубликованной в 2024 году в студенческой газете Tufts Daily. В ней Озтюрк выступала в защиту палестинцев Газы и требовала, чтобы ректор университета Сунил Кумар извинился за свои антипалестинские высказывания.

Арест студентки вызвал волну возмущения в академической среде Бостона. Во вторник группа преподавателей и студентов провела массовую акцию в парке Powder House Square в Сомервилле. А спустя несколько дней ситуация вышла на уровень американской внутренней политики. Более 30 законодателей США из числа представителей Демократической партии подвергли резкой критике администрацию Дональда Трампа за «тревожный» арест студентки. «Причиной этого задержания стало выражение студенткой своих политических взглядов, - говорится в письме сенаторов, отправленном в четверг госсекретарю США Марко Рубио, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и исполняющему обязанности главы иммиграционной и таможенной службы США Тодду Лайонсу. - Мы требуем разбирательства по данному делу и ответов от правительства относительно политики, приведшей к аресту студентки с законным статусом».