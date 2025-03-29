Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя

Речь идет о стратегическом руководстве по национальной обороне, подписанном в середине марта. По данным WP, руководство почти полностью повторяет консервативный проект администрации Дональда Трампа — «Проект-2025» фонда «Наследие», включая дублирование кусков текста оттуда.

Как отмечает газета, девятистраничный документ необычен тем, что возможное вторжение Китая на Тайвань рассматривается как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетом для армии. Это переориентирует обширную военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион. Документ предполагает размещение вблизи Тайваня дополнительных подводных лодок армии США, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и контингента. Пентагон также допускает создание дополнительных арсеналов вооружений в регионе.

В документе говорится, что «Китай является единственной постоянной угрозой», и концепция того, как Пентагон будет создавать вооруженные силы и выделять средства для отражения предполагаемых угроз, будет учитывать в качестве возможного военного столкновения только конфликт с Пекином.

Для концентрации на Тихоокеанском регионе США будут оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана, сказано в руководстве.

WP отмечает, что в Национальной оборонной стратегии предыдущей администрации на 2022 год особое внимание уделяется альянсам в противодействии угрозе со стороны России, а союзники называются «величайшим глобальным стратегическим преимуществом». Кроме того, там подчеркивается, что Вашингтон переключит внимание на антитеррористические операции против групп, обладающих возможностями и намерениями нанести удар по США. Газета пишет, что это сигнал о том, что Пентагон лишает приоритетности боевиков на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют ситуацию в регионе, но не стремятся совершать международные атаки.

Документ был представлен комитетам Конгресса США по национальной безопасности. И республиканцы, и демократы назвали руководство запутанным, сообщил помощник конгрессмена, ознакомившегося с документом.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США не хотят войны с Китаем, но если она случится, Штаты «были бы очень хорошо оснащены для этого».