«Пятничная резня»: сотрудники Института мира остались без работы
Администрация президента США Дональда Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP).
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сотрудников организации.
По данным источников издания, уволены от 200 до 300 сотрудников, что составляет большую часть персонала штаб-квартиры института. Массовые увольнения произошли менее чем через две недели после того, как президент Института мира был заменен на представителя департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник Трампа Илон Маск.
Институт мира США участвует в переговорах по мирным соглашениям и помогает пострадавшим от войн странам и регионам в достижении мирного урегулирования и восстановлении.
«Налогоплательщики не хотят тратить $50 млн в год на финансируемый государством «исследовательский институт», который не смог обеспечить мир»,— сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Сотрудники института сообщили, что им предложили выходное пособие и месяц дополнительного медицинского страхования в обмен на подпись о праве не предъявлять иск. В случае отказа они потеряют все льготы. Они посчитали действия администрации нарушением закона и назвали произошедшее «резней вечера пятницы».
Несколько работников подали иск, заявив, что администрация Трампа не имеет полномочий для ликвидации института, созданного законодательной ветвью власти — Конгрессом. Судебное заседание, по данным издания, назначено на конец апреля.
По информации WP, Институт мира США имеет около 600 сотрудников по всему миру, при этом сокращения затронули только штаб-квартиру.
Лидеры USIP сначала пытались убедить представителей DOGE в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска по ликвидации.
«Электронные письма об увольнении изобиловали ошибками – имена сотрудников, месяц апрель и даже название института были написаны с ошибками – красноречивый признак поспешного и бессистемного характера операции», - сказал один уволенный сотрудник.
Институт мира США создан в 1984 году для содействия в урегулировании и предотвращения конфликтов во всем мире. Он занимается научными исследованиями и подготовкой дипломатов.
Администрация Трампа уже уволила большинство сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках масштабной реорганизации, проводимой DOGE. Оставшимся сотрудникам, по данным Reuters, было предложено выбрать одну из двух дат увольнения: 1 июля или 2 сентября 2025 года. Также, по информации агентства, в рамках реорганизации планируется ликвидировать все должности, не предусмотренные законом. Оставшиеся программы агентства будут переданы Госдепартаменту США.