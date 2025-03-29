«Пятничная резня»: сотрудники Института мира остались без работы

По данным источников издания, уволены от 200 до 300 сотрудников, что составляет большую часть персонала штаб-квартиры института. Массовые увольнения произошли менее чем через две недели после того, как президент Института мира был заменен на представителя департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник Трампа Илон Маск.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сотрудников организации.

Администрация президента США Дональда Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP).

Институт мира США участвует в переговорах по мирным соглашениям и помогает пострадавшим от войн странам и регионам в достижении мирного урегулирования и восстановлении.

«Налогоплательщики не хотят тратить $50 млн в год на финансируемый государством «исследовательский институт», который не смог обеспечить мир»,— сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Сотрудники института сообщили, что им предложили выходное пособие и месяц дополнительного медицинского страхования в обмен на подпись о праве не предъявлять иск. В случае отказа они потеряют все льготы. Они посчитали действия администрации нарушением закона и назвали произошедшее «резней вечера пятницы».

Несколько работников подали иск, заявив, что администрация Трампа не имеет полномочий для ликвидации института, созданного законодательной ветвью власти — Конгрессом. Судебное заседание, по данным издания, назначено на конец апреля.

По информации WP, Институт мира США имеет около 600 сотрудников по всему миру, при этом сокращения затронули только штаб-квартиру.

Лидеры USIP сначала пытались убедить представителей DOGE в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска по ликвидации.

«Электронные письма об увольнении изобиловали ошибками – имена сотрудников, месяц апрель и даже название института были написаны с ошибками – красноречивый признак поспешного и бессистемного характера операции», - сказал один уволенный сотрудник.

Институт мира США создан в 1984 году для содействия в урегулировании и предотвращения конфликтов во всем мире. Он занимается научными исследованиями и подготовкой дипломатов.

Администрация Трампа уже уволила большинство сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках масштабной реорганизации, проводимой DOGE. Оставшимся сотрудникам, по данным Reuters, было предложено выбрать одну из двух дат увольнения: 1 июля или 2 сентября 2025 года. Также, по информации агентства, в рамках реорганизации планируется ликвидировать все должности, не предусмотренные законом. Оставшиеся программы агентства будут переданы Госдепартаменту США.