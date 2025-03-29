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Поздравления от Мехрибан Алиевой

09:23 89

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

В публикации говорится: «Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Пусть Всевышний примет ваши молитвы и посты, дарует всем людям здоровье и счастье, а нашему миру – благоденствие и счастливые дни!»

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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