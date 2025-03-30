Без работы останутся и сотрудники ВОЗ

В документе сказано, что сокращение затронет все уровни и регионы, в том числе руководство организации в Женеве. В нем также указано, что в феврале ВОЗ уже сократила предполагаемый бюджет на 2026–2027 годы с $5,3 млрд до $4,9 млрд.

В ВОЗ трудоустроены 9,4 тыс. человек. Более четверти из них работают в Женеве. Как сказано в документе, организация объявила об ограничении сроков действия контрактов сотрудников сроком на один год. К концу апреля ВОЗ примет решение о том, как расставить приоритеты в своей работе и распределить ресурсы.

Президент США Дональд Трамп в январе объявил о выходе страны из ВОЗ. Вашингтон обеспечивал около 18% финансирования организации и был ее крупнейшим спонсором. В связи с сокращением доходов ВОЗ намерена найти новые источники получения средств, включая финансирования от государств и частных доноров.

Трамп еще во время своего первого срока объявлял о разрыве отношений с ВОЗ, которую он считает «подконтрольной Китаю». Он критиковал организацию за недостаточные, по его мнению, меры для предотвращения пандемии короновируса. При его преемнике, демократе Джо Байдене, США вернулись в ВОЗ. В начале февраля Гебрейесус заявил, что ВОЗ ограничивает финансирование командировок и прекращает набор персонала «за исключением наиболее важных областей». Спустя месяц Bloomberg сообщил, что сотрудники организации, которым к июню будут старше 55 лет, получили предложение досрочно выйти на пенсию. ВОЗ обязалась в случае согласия выплатить каждому зарплату за четыре месяца и эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Иностранным работникам обещали компенсировать расходы на возвращение домой. Те, кто согласится на предложение, должны покинуть ВОЗ до 15 июля. Таким образом, организация пытается сократить расходы на оплату труда, отмечал Bloomberg.