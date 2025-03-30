Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции

Старт ей был дан в уезде Акчаабат провинции Трабзон, где родился Имамоглу. Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель, который находится в настоящее время на малой родине Имамоглу, объявил об этом после праздничной молитвы, передает Cumhuriyet.

Турецкая оппозиция начала кампанию по сбору подписей за освобождение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и проведение в стране досрочных президентских выборов.

Озель, обратившись к своим сторонникам, заявил, что «в результате большой несправедливости и клеветы они (власти Турции) держат нашего друга (Экрема Имамоглу) как политического заключенного в тюрьме Силиври». Лидер РНП заявил «о большом расколе в нашей стране». «Мы начинаем кампанию по сбору подписей за освобождение Экрема Имамоглу и досрочные выборы».

Озель о начале кампании объявил в субботу на митинге в Стамбуле.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах. 23 марта РНП провела праймериз по определению кандидата в президенты. Кандидатуру Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек, сообщал ранее лидер оппозиционной партии.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. Все эти дни в Турции проходят акции протеста. На них, по данным МВД, были задержаны не менее 1,8 тыс. человек, 260 помещены под стражу. Наиболее масштабные манифестации прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире.