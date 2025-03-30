Хуситы заявили об ударах по американскому военному флоту
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа, утверждает представитель движения Яхья Сари.
«За последние 24 часа наши вооруженные силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman. В операции по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Сари утверждает, что применялись крылатые ракеты и беспилотники, при этом он ничего не сказал о причиненном ущербе.
Представитель хуситов приветствовал лидера движения Абдул Малика аль-Хуси, а также «всех его сыновей» и «стойкий народ Йемена». Однако ничего не сказал по поводу слухов о гибели генерала Абдул Халика аль-Хуси – командующего Республиканской гвардией и родного брата лидера хуситов.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Он объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».