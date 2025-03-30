Хуситы заявили об ударах по американскому военному флоту

«За последние 24 часа наши вооруженные силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman. В операции по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сари утверждает, что применялись крылатые ракеты и беспилотники, при этом он ничего не сказал о причиненном ущербе.

Представитель хуситов приветствовал лидера движения Абдул Малика аль-Хуси, а также «всех его сыновей» и «стойкий народ Йемена». Однако ничего не сказал по поводу слухов о гибели генерала Абдул Халика аль-Хуси – командующего Республиканской гвардией и родного брата лидера хуситов.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Он объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».