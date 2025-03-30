Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy

В финале юниорок с мячом Шямс Агагусейнова стала бронзовым призером.

На данный момент у азербайджанских гимнасток 5 медалей - 1 золото, 3 серебра и 1 бронза.

Гимнастки получили от судей оценку в 23 балла. Победила Венгрия (24,100). Бронза у Грузии (22,100).

Юниорская групповая команда в финале с пятью обручами завоевала серебряные медали.

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене проходят финалы международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy.

На данный момент у азербайджанских гимнасток 4 медали - 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.

Ее результат - 23,800 балла. Победила Акмарал Йерекешева из Казахстана (25,350).

В первом юниорском финале с обручем победила грузинка Нита Джамагидзе. Азербайджанская гимнастка Азада Атакишиева заняла 4-е место, другая наша представительница Нур Садыгова - 5-е.

Азербайджанские художницы выступят сегодня еще в девяти финалах.

Вчера наши спортсменки завоевали три медали - золото и два серебра. Золото у нас в командном первенстве взрослых гимнасток, серебро в командном зачете юниорок, а также у Захры Джафаровой в многоборье у сеньорок.

Всего в турнире принимают участие спортсменки из 16 стран.