USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy

обновлено 11:52
Отдел спорта
11:52 436

Юниорская групповая команда в финале с пятью обручами завоевала серебряные медали.

Гимнастки получили от судей оценку в 23 балла. Победила Венгрия (24,100). Бронза у Грузии (22,100).

На данный момент у азербайджанских гимнасток 5 медалей - 1 золото, 3 серебра и 1 бронза.

*** 11:36

В финале юниорок с мячом Шямс Агагусейнова стала бронзовым призером.

Ее результат - 23,800 балла. Победила Акмарал Йерекешева из Казахстана (25,350).

Айла Ибрагимова заняла 6-е место.

На данный момент у азербайджанских гимнасток 4 медали - 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.

*** 10:42

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене проходят финалы международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy.

В первом юниорском финале с обручем победила грузинка Нита Джамагидзе. Азербайджанская гимнастка Азада Атакишиева заняла 4-е место, другая наша представительница Нур Садыгова - 5-е.

Азербайджанские художницы выступят сегодня еще в девяти финалах.

Вчера наши спортсменки завоевали три медали - золото и два серебра. Золото у нас в командном первенстве взрослых гимнасток, серебро в командном зачете юниорок, а также у Захры Джафаровой в многоборье у сеньорок. 

Всего в турнире принимают участие спортсменки из 16 стран.

Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
10:24 1180
Азербайджанская капелла Ватикана
Азербайджанская капелла Ватикана наша аналитика; все еще актуально
01:08 4520
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел статья концептуальная; все еще актуально
00:43 6178
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв фото
11:07 853
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
10:46 686
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy обновлено 11:52
11:52 437
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии обновлено 09:45
09:45 3180
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
08:56 2901
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете мир перевернулся
03:53 5879
Китай выпускает роботов вместо людей
Китай выпускает роботов вместо людей новый мир
03:43 4246
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой новый поворот
03:18 4632

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
10:24 1180
Азербайджанская капелла Ватикана
Азербайджанская капелла Ватикана наша аналитика; все еще актуально
01:08 4520
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел статья концептуальная; все еще актуально
00:43 6178
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв фото
11:07 853
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
10:46 686
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy обновлено 11:52
11:52 437
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии обновлено 09:45
09:45 3180
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
08:56 2901
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете мир перевернулся
03:53 5879
Китай выпускает роботов вместо людей
Китай выпускает роботов вместо людей новый мир
03:43 4246
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой новый поворот
03:18 4632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться