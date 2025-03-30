Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской

В интервью NBC News президент США заявил, что у него «абсолютно точно» были реальные разговоры об аннексии Гренландии, полуавтономной датской территории.

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», – сказал Трамп, добавив, что есть «большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы», но «я ничего не сбрасываю со стола».

Отвечая на вопрос, какой сигнал аннексия Гренландии пошлет России и остальному миру, Трамп сказал, что «не думает об этом»: «Меня это не волнует. Гренландия – это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии, из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал руководство Соединенных Штатов изменить тональность заявлений вокруг Гренландии и совместно поискать решение для того, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о планах Трампа на Гренландию и что им «безразлично, что кричат европейцы».