USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской

10:46 686

Президент США Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, и не исключил варианта применения военной силы.

В интервью NBC News президент США заявил, что у него «абсолютно точно» были реальные разговоры об аннексии Гренландии, полуавтономной датской территории.

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», – сказал Трамп, добавив, что есть «большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы», но «я ничего не сбрасываю со стола».

Отвечая на вопрос, какой сигнал аннексия Гренландии пошлет России и остальному миру, Трамп сказал, что «не думает об этом»: «Меня это не волнует. Гренландия – это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии, из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал руководство Соединенных Штатов изменить тональность заявлений вокруг Гренландии и совместно поискать решение для того, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о планах Трампа на Гренландию и что им «безразлично, что кричат европейцы».

Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
10:24 1181
Азербайджанская капелла Ватикана
Азербайджанская капелла Ватикана наша аналитика; все еще актуально
01:08 4520
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел статья концептуальная; все еще актуально
00:43 6179
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв фото
11:07 856
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
10:46 687
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy обновлено 11:52
11:52 438
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии обновлено 09:45
09:45 3182
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
08:56 2901
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете мир перевернулся
03:53 5879
Китай выпускает роботов вместо людей
Китай выпускает роботов вместо людей новый мир
03:43 4246
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой новый поворот
03:18 4632

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Имамоглу и досрочные выборы президента Турции
10:24 1181
Азербайджанская капелла Ватикана
Азербайджанская капелла Ватикана наша аналитика; все еще актуально
01:08 4520
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел
Ильхам Алиев хочет, чтобы Азербайджан успел статья концептуальная; все еще актуально
00:43 6179
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв
Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв фото
11:07 856
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
Трамп уверен: Гренландия «стопроцентно» будет американской
10:46 687
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy
Пятая медаль Азербайджана на AGF Trophy обновлено 11:52
11:52 438
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии
Алавиты, друзы, христиане в новом правительстве Сирии обновлено 09:45
09:45 3182
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
Америка назвала «единственную постоянную угрозу» для себя
08:56 2901
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете
В США арестовали исследователя из Турции за статью в газете мир перевернулся
03:53 5879
Китай выпускает роботов вместо людей
Китай выпускает роботов вместо людей новый мир
03:43 4246
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой
Китайцы срывают сделку Трампа с Панамой новый поворот
03:18 4632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться