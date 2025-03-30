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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Под удар русских попали военный госпиталь и жилые дома в Харькове: много жертв

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11:07 859

Российские войска в ночь на 30 марта атаковали беспилотниками военный госпиталь в Харькове, сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации мэра города Игоря Терехова, в результате удара есть двое погибших. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что погибли 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Не менее 25 человек, по его словам, получили ранения. В их числе есть дети и подростки. По данным спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, позже число пострадавших увеличилось до 30 человек.

В Генштабе ВСУ заявили, что в результате удара было повреждено здание госпиталя, а также расположенные рядом жилые дома. По предварительным данным, также есть пострадавшие среди военнослужащих, проходивших лечение в госпитале. Обстрел медицинского учреждения в Генштабе назвали военным преступлением.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска в ночь на 30 марта атаковали территорию Украины баллистической ракетой и 111 ударными беспилотниками. 65 из них были сбиты, заявили военные.

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