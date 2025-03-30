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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

В Москве взорвался один из лимузинов Путина

фото
11:34 1047

В центре Москвы, неподалеку от здания ФСБ на Лубянке, взорвался и загорелся один из лимузинов президента России Владимира Путина. Об этом сообщили сербское издание «Курьер», британская газета Sun и немецкая Bild.

Пожар, возникший в двигателе спецавтомобиля «Аурус Сенат» стоимостью около 330 000 евро, распространился на салон. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники близлежащих ресторанов и баров выбегают на улицу, пытаясь помочь потушить пожар до прибытия пожарных. Из передней части горящей машины вырывался черный густой дым.

По данным изданий, лимузин принадлежит ведомству по управлению активами президента России. На данный момент неизвестно, находился ли кто-то в автомобиле, никаких официальных заявлений от российских властей не поступало.

Sun пишет, что во время недавнего визита российского лидера в Мурманск на видео попали кадры, как офицер Федеральной службы охраны (ФCO) тщательно обыскивает каждого военнослужащего из почетного караула в поисках спрятанного оружия или взрывных устройств перед тем, как Путин возложил венок рядом с могилой неизвестного солдата в Мурманске. Газета утверждает, что почетному караулу выдали винтовки без патронов.

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