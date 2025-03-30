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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Трамп никого не уволит

11:41 227

Президент США Дональд Трамп не будет увольнять никого из участников группового чата в мессенджере Signal, где его команда обсуждала удары по йеменским хуситам в присутствии добавленного туда главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.

Ранее, как писало Politico со ссылкой на два источника, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник по кадрам Серхио Гор в частном разговоре посоветовали Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца, признавшего свою ответственность за создание этого чата.

Трамп, по словам источников Politico, согласился, что «Уолтц облажался», но решил не увольнять его, чтобы это не стало «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии, недовольных утечкой и резко критиковавших команду Трампа. В итоге Уолтц пока занимает свой пост, но, как сказали собеседники Politico, «это не значит, что он в безопасности».

В Белом доме при этом, как выяснило издание, есть и недовольные Уолтцем, и некоторые считают, что он все же покинет свой пост, но позже. Один из источников предположил, что представители администрации Трампа пока будут поддерживать Уолтца, «но через пару недель он уйдет».

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. В последующие дни чиновникам администрации Трампа пришлось отвечать на вопросы о безопасности перед демократами в сенате и пояснять, что военные планы в чате не обсуждались. Сам Уолтц взял на себя ответственность за создание чата, но при этом уверял, что Голдберга в списке его контактов не было. Позже The Atlantic опубликовал все скриншоты переписки в чате, на которых в том числе были время взлета американских истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене.

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