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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

В Америке протесты против Илона Маска и Tesla

12:05 1004

В Соединенных Штатах прошло более 200 протестов против компании Tesla и ее генерального директора Илона Маска, сообщает телеканал NBC.

Организаторы назвали протесты «всемирным днем действий» и частью кампании под названием «Уничтожение Tesla».

«Цель сегодня – подорвать финансовое положение Tesla, призвав людей продать свои автомобили Tesla, избавиться от ее акций и присоединиться к протестам у дилерских центров Tesla в попытке уменьшить влияние Маска», – говорится в публикации.

В ответ на действия протестующих сторонники миллиардера организовали контрпротесты.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что на севере Германии около автосалона подожгли семь автомобилей Tesla. По информации ABC News, известно о 48 случаях, когда дилерские центры Tesla, зарядные станции и автомобили становились объектами нападений.

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