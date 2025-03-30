В Америке протесты против Илона Маска и Tesla

В Соединенных Штатах прошло более 200 протестов против компании Tesla и ее генерального директора Илона Маска, сообщает телеканал NBC.

«Цель сегодня – подорвать финансовое положение Tesla, призвав людей продать свои автомобили Tesla, избавиться от ее акций и присоединиться к протестам у дилерских центров Tesla в попытке уменьшить влияние Маска», – говорится в публикации.

В ответ на действия протестующих сторонники миллиардера организовали контрпротесты.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что на севере Германии около автосалона подожгли семь автомобилей Tesla. По информации ABC News, известно о 48 случаях, когда дилерские центры Tesla, зарядные станции и автомобили становились объектами нападений.