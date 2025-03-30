Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравляют Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
«Рады передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Желаем Вам здоровья и счастья. В этот благословенный праздник молим Аллаха даровать Вашему превосходительству и Вашему братскому народу еще больший прогресс и процветание, а также сделать нашу исламскую умму сильной и стабильной», – говорится в поздравлении.
Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.
«Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья. Молю Всевышнего, чтобы этот благословенный праздник принес всем вам добро и изобилие. Воистину, Он – Слышащий молитвы и Отвечающий на них», – говорится в поздравлении.