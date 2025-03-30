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Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравляют Ильхама Алиева

12:17 904

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

«Рады передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Желаем Вам здоровья и счастья. В этот благословенный праздник молим Аллаха даровать Вашему превосходительству и Вашему братскому народу еще больший прогресс и процветание, а также сделать нашу исламскую умму сильной и стабильной», – говорится в поздравлении.

Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

«Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья. Молю Всевышнего, чтобы этот благословенный праздник принес всем вам добро и изобилие. Воистину, Он – Слышащий молитвы и Отвечающий на них», – говорится в поздравлении.

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