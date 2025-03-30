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Россияне собрали 70-тысячную группировку

12:34 2199

Россия сосредоточила на Ореховском и Запорожском направлениях 70-тысячную группировку, у которой более 300 танков и 700 бронированных машин, заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, комментируя активизацию фронта под Ореховым и слухи о готовящемся там российском наступлении.

По его словам, которые приводит издание «Страна», россиянам удалось «добиться определенных результатов на тактическом уровне».

«Ближайшими задачами передовых подразделений противника на этом участке есть продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сел Степовое и Щербаки», - пишет Машовец.

Россиянам, по его информации, удалось вклиниться по указанным направлениям на глубину до двух километров.

«Противник на этом участке явно пытается восстановить положение, существовавшее до лета-осени 2023 года (до начала украинского наступления на этом направлении) и заодно облегчить его себе, а также осложнить для ВСУ, перерезав у них в тактическом тылу ближайшую рокаду (дорогу между Степовое и Щербаки), что явно усложнит для них маневр силами и средствами на тактическом уровне. И в целом, надо полагать, он близок к выполнению этой программы «минимум» - по сути, дорога уже перерезана», - пишет Машовец.

При этом, полагает эксперт, пока эти действия российской армии носят лишь тактический масштаб. И «говорить о какой-то большей угрозе со стороны противника на этом направлении пока рано».

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