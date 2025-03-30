Россияне собрали 70-тысячную группировку

Россия сосредоточила на Ореховском и Запорожском направлениях 70-тысячную группировку, у которой более 300 танков и 700 бронированных машин, заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, комментируя активизацию фронта под Ореховым и слухи о готовящемся там российском наступлении.

«Ближайшими задачами передовых подразделений противника на этом участке есть продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сел Степовое и Щербаки», - пишет Машовец.

Россиянам, по его информации, удалось вклиниться по указанным направлениям на глубину до двух километров.

«Противник на этом участке явно пытается восстановить положение, существовавшее до лета-осени 2023 года (до начала украинского наступления на этом направлении) и заодно облегчить его себе, а также осложнить для ВСУ, перерезав у них в тактическом тылу ближайшую рокаду (дорогу между Степовое и Щербаки), что явно усложнит для них маневр силами и средствами на тактическом уровне. И в целом, надо полагать, он близок к выполнению этой программы «минимум» - по сути, дорога уже перерезана», - пишет Машовец.

При этом, полагает эксперт, пока эти действия российской армии носят лишь тактический масштаб. И «говорить о какой-то большей угрозе со стороны противника на этом направлении пока рано».