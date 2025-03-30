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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Странам Балтии тревожно

12:41 821

Прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, поскольку Россия продолжит реализацию планов по перевооружению и передислокации войск на северо-восточный фланг НАТО. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявления министров обороны балтийских стран.

«Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы, — сказал изданию министр обороны Эстонии Ханно Певкур. — Это также означает, что уровень угрозы значительно и очень быстро возрастет».

Его литовский коллега Довиле Шакалене сделала аналогичные замечания во время своего визита в Великобританию в начале недели. «Давайте не будем питать никаких иллюзий. Давайте не будем лгать себе, что Россия закончит после Украины, — сказала Шакалене. — Россия воспользуется этим временем после прекращения огня, чтобы усилить свои военные возможности. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет еще больше».

Певкур сказал, что из 600 тысяч российских военных, которые в настоящее время находятся в Украине, 300 тысяч, вероятно, будут передислоцированы: «Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, примерно в пять-десять раз больше, чем они могли бы получать в своем родном городе».

Страны Балтии особенно обеспокоены крупномасштабными военными учениями «Запад», которые пройдут этой осенью недалеко от их границ в России и Беларуси. Учения проводятся каждые четыре года и имитируют конфликт со странами НАТО. Оба министра также предостерегли от передислокации войск НАТО из своих стран. В настоящее время Литву защищает немецкая бригада, Латвию — многонациональные силы во главе с Канадой, Эстонию — британская бригада.

Издание напоминает, что администрация Дональда Трампа ведет переговоры с Россией и Украиной, однако прекращение огня все еще рассматривается как нечто далекое.

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